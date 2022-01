Nach dem Menthol Zigaretten Verbot – was sind die Alternativen?

Seit Mitte 2020 sind die klassischen Menthol Zigaretten und auch Tabak mit Menthol Aroma europaweit verboten. Doch die Tabakkonzerne waren nicht untätig und haben interessante Alternativen auf den Markt gebracht. Damit können Menthol Raucher Ihrem Raucherlebnis weiter nachgehen und bedenkenlos auf andere Möglichkeiten umschwenken.

Warum wurden Menthol Zigaretten verboten?

Der Hintergrund des Verbotes besteht vor allem im Jugendschutz: Menthol als Zugabe überdeckt den Tabakgeschmack und hat eine kühlende Wirkung. Die Symptome, welche normalerweise durch den Tabakkonsum entstehen, werden vom Menthol überdeckt. Kratzen im Hals oder Husten entstehen kaum. Daher war man sich innerhalb der EU einig, dass der Einstieg in den Tabakgenuss für Jugendliche, durch Menthol einfacher gemacht wird. Jedoch gab es auch viel Kritik gegenüber den neuen Richtlinien, da einige Raucher den kühlenden Menthol Geschmack sehr geschätzt haben.

Zudem ist die Vermutung, dass Menthol Zigaretten schädlicher als herkömmliche Zigaretten sind, sehr umstritten. Nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft kann das nicht zuverlässig belegt werden. Nun ist es seit Mai 2020 für alle Europäer deutlich schwerer geworden, ihren Tabak mit Menthol zu erwerben. Daher sehen sich viele ehemalige Kunden nach Alternativen um oder kaufen sich die Zigaretten im Urlaub.

Menthol Liquid für E-Zigaretten

Eine sehr sinnvolle und einfache Methode ist Menthol Liquid für E-Zigaretten. Dieses Liquid kommt der Menthol Zigarette sehr nahe, weshalb viele ehemalige Menthol Raucher auf die E-Zigarette mit Menthol Liquid umgestiegen sind. Das Liquid ist legal und kann immer wieder einfach nachgefüllt werden. Auch die Intensität des Geschmacks kann variabel und individuell angepasst werden.

Weitere Alternativen zur Menthol Zigarette

Im Folgenden weitere Alternativen zur Menthol Zigarette, damit Sie auf den erfrischenden Geschmack nicht verzichten müssen:

Aroma Cards

Eine gerne genutzte und sehr praktische Alternative ist die Aromakarte mit Menthol Geschmack. Dabei handelt es sich um eine Karte, welche mit Aroma versehen wurde. Diese wird in die Zigarettenpackung gesteckt und verbleibt dort mindestens eine Stunde. Alle Zigaretten, die sich in der Packung befinden, werden mit dem gewünschten Menthol Geschmack versehen. Je länger die Karte in der Schachtel bleibt, desto intensiver wird der Geschmack.

Aroma Filter

Es gibt jedoch auch spezielle Menthol Filter, welche mit einem frischen Menthol Aroma getränkt worden. Diese gibt es entweder für Zigaretten mit integriertem Hohlfilter oder aber auch zum Drehen und Stopfen von Tabakzigaretten. Die Frische des Menthols überträgt sich beim Rauchen auf den Rauch und Sie erhalten das typische Menthol Aroma. Jeder normale Tabak kann dadurch in einen Menthol Tabak verwandelt werden.

Aroma Hülsen

Für Selbstdreher gibt es auch die Möglichkeit, auf Menthol Hülsen zu setzen. Diese sind mit Menthol aromatisiert und benötigen keinen speziellen Filter. Auch dadurch kann jeder Tabak leicht und komfortabel in Menthol Tabak verwandelt werden.

Aroma Steine

Ein Aromastein erfüllt eine ähnliche Funktion wie die Aromakarten: Dieser wird zum Tabak oder den Zigaretten gelegt und durchzieht diese im Laufe der nächsten Stunden mit dem Menthol Aroma. Anschließend verbleibt der Stein in der Schachtel, bis alle Zigaretten aufgebraucht sind. Die Aromasteine sind natürlichen Ursprungs und daher besonders beliebt.

Mentholspray

Das Mentholspray dient dazu, den Aromastein oder die Aromakarte wieder aufzufrischen. Dadurch kann beides mehrfach verwendet werden. Das Spray kann jedoch auch direkt auf den Filter einer Zigarette oder auf den Tabak gesprüht werden. Die Intensität lässt sich dabei mit der Anzahl der Sprühstöße anpassen. Wenden Sie das Spray rund 2 Stunden vor dem Rauchen an, damit die gewünschte Aromastärke entfaltet wird.

Aroma Ampulle

Die Ampullen werden direkt auf dem Tabak gegeben. Sie enthalten je 2 Milliliter flüssiges Aroma, welches mit dem Tabak vermischt wird. Anschließend müssen Sie rund 15 Minuten warten und können vom Menthol Geschmack profitieren.

Es gibt unterschiedliche Methoden und Alternativen, wie Sie auch weiterhin Ihre Menthol Zigaretten genießen können. Insbesondere das Menthol Liquid für E-Zigaretten kommt dem Geschmack sehr nahe und ist besonders beliebt. Finden Sie die für sich passende Alternative.