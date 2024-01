Nach den Tigers ist vor den Löwen | EV Lindau Islanders bekommen es mit den Tölzer Löwen zu tun

Nach den Tigers ist vor den Löwen: Was nach einer kleinen Safari klingt, ist für die EV Lindau Islanders Lindauer aktuell Ligaalltag. Der Partie bei den nun insolventen Bayreuth Tigers am vergangenen Wochenende folgt das Gastspiel bei den Tölzer Löwen. Am Freitag (26. Januar / 19:30 Uhr) ist im Vergleich mit dem direkten Konkurrenten eine gute Leistungen erforderlich, um dem Pre-Playoff-Ziel so schnell und so gut platziert wie möglich näherzukommen. Die Partie kann wie gewohnt auf SpradeTV (www.sprade.tv) live verfolgt werden.

In der Partie am Freitag in Bad Tölz geht es für beide Teams um nicht weniger als die Pre-Playoff-Plätze und die dadurch beste Ausgangsposition. Die Lindauer sind hier in der Rolle des Gejagten, denn die Tölzer Löwen rangieren aktuell mit sieben Punkten hinter den Inselstädtern auf Platz 10 der Tabelle. Gejagt werden die Löwen selbst vom EV Füssen, die wiederum nur einen Punkt hinter den Oberbayern liegen.

In diesem Spiel ist also richtig Feuer drin, was deshalb von den ersten Sekunden an Spannung verspricht. Nach dem Derbysieg gegen Memmingen und dem guten Auftritt in Bayreuth wollen die Lindauer an diese Leistungen anknüpfen und den Vorsprung bestenfalls auf zehn Punkte vergrößern. Wenn dies gelingt, würden die Islanders sicher einen großen Schritt Richtung Pre-Playoffs machen und könnten auch die vor Ihnen platzierten Mannschaften aus Peiting und Höchstadt noch angreifen. Denn gegen alle in der Tabellen benachbarten Mannschaften treten die Lindauer im Saisonverlauf bis zum 25. Februar noch an. Man hält somit auch noch viel in der eigenen Hand, um die eigene Tabellenposition weiter zu verbessern. Durch die am Mittwoch angemeldete Insolvenz der Bayreuth Tigers und deren lt. Spielbestimmungen eigentlich vorgegebene Nichtteilnahme an den Playoffs, geht es bei optimalen Saisonverlauf sogar noch um den letzten zu vergebenden direkten Playoff-Platz.

Das Tölz-Gastspiel verspricht auf alle Fälle ein extrem unterhaltsames Spiel. Allein die klangvollen Namen im Team der Löwen zeigen, welch harter Brocken da auf die Islanders zukommt. Denn mit einem solchen Kader hat man die Tölzer sicherlich nicht in diesen Tabellenregionen erwartet. Zudem wird am Freitag sicherlich reges Zuschauerinteresse sein, da die Löwen ihren Fans und Zuschauern vor gut einer Woche in einem Video offenbarten, wie eng und nötig die Einnahmen der Heimspiele für einen Fortbestand in der Oberliga Süd über diese Saison hinaus sind. Obendrein möchte man im Lager der Islanders die Serie gegen die Löwen wieder ausgleichen. Einer 3:4 Niederlage nach Overtime im Oktober dieses Jahres, folgte im November in der heimischen BPM-Arena ein glatter 3:0 Sieg. Kurz vor Weihnachten mussten sich die Lindauer mit 2:6 geschlagen geben, als man innerhalb von zwei Minuten das Spiel leider aus der Hand gegeben hatte.

Ein solch klares Ergebnis wird es am Freitag aber sicher nicht geben, denn für beide Mannschaften geht es um zu viel. Der Druck liegt hier hauptsächlich bei den Löwen als Verfolger, aber genau das ist es, was es den Inselstädtern sicherlich gefährlich macht. Es ist also große Vorsicht geboten bei den Lindauern, die aber mit entsprechendem Selbstvertrauen sicher wieder so aktiv sein wollen wie am vergangenen Wochenende und so agieren werden, damit man die drei Punkte an den Bodensee entführen kann.

Am Sonntag können sich die Lindauer am spielfreien Sonntag dann erholen, bevor es am Dienstag (30. Januar / 19:30 Uhr) gegen den EV Füssen zu Hause in der BPM-Arena zu einem weiteren direkten Duell kommt. Einen kleinen Ausblick gibt es auch noch auf dieses nächste Heimspiel der Lindauer. Hier wollen die EV Lindau Islanders die treuesten Fans und Unterstützer belohnen. Alle Dauerkartenbesitzer können zu diesem Spiel einen Freund oder eine Freundin mitbringen (1 Person pro DK), also sozusagen einen „Spezl“. Mit dieser Aktion wollen die Islanders bei den teils langjährigen Dauerkartenbesitzern einfach „Danke“ sagen, da es genau diejenigen sind, welche mit dem Verein durch dick und dünn gehen und jede Woche hinter dem Team stehen. Die Dauerkartenbesitzer gehen an diesem Dienstagabend bitte mit ihrer Begleitung direkt zum Stadioneingang und zeigen dort die Karte vor. Im Anschluss wird somit beiden Personen der Eintritt gewährt wird.