Nach der Bayern-Wahl | Söder erwartungsgemäß als Ministerpräsident nominiert- Holetschek soll Fraktion führen

Die CSU hat bei der Landtagswahl erneut den klaren Regierungsauftrag erhalten. Der Parteivorsitzender Dr. Markus Söder wurde nun vom Parteivorstand erwartungsgemäß einstimmig als Ministerpräsident nominiert. Neuer Fraktionsvorsitzender soll der bisherige Gesundheitsminister Klaus Holetschek werden.

Die CSU ist mit 37 Prozent als klarer Wahlsieger hervorgegangen, mit etwa 13.000 Stimmen mehr als bei der Landtagswahl 2018. Die CSU stellt auch zukünftig 85 Abgeordnete im verkleinerten Landtag. Die Ampelparteien wurden von den Bürgern Bayerns abgestraft und sind die klaren Wahlverlierer. Die CSU ist die klare Nummer 1 in Bayern und setzt auf eine Fortsetzung der bürgerlichen Koalition durch faire und vernünftige Verhandlungen, bei denen die Größenverhältnisse zwischen den Partnern anerkannt werden müssen.

Der CSU-Parteivorstand hat einstimmig den Parteivorsitzenden Dr. Markus Söder als Ministerpräsidenten nominiert. Er bedankte sich für das Vertrauen und den starken Wahlkampf. Als Nachfolger des bisherigen Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer schlug Söder den bisherigen Gesundheitsminister Klaus Holetschek vor. Die Wahl soll in der ersten Fraktionssitzung am Dienstag stattfinden. Söder schlug auch vor, Ilse Aigner erneut als Landtagspräsidentin zu bestätigen. Sie hat dieses Amt bereits seit 2018 inne. Die Wahl ist für die konstituierende Sitzung des neuen Landtags am 30. Oktober geplant.

