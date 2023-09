Nach einem frechen Auftritt nicht „nackt“ heimfahren – Der FC Augsburg ist zu Gast in Leipzig

Nach nur zwei Punkten aus drei Spielen geht es nach der Länderspielpause für den FC Augsburg zu RB Leipzig. Beim ambitionierten Champions League-Teilnehmer möchten die Schwaben frech auftreten.

Drei Spiele, zwei Punkte, die Bilanz des FC Augsburg in dieser frischen Bundesligasaison könnte besser sein. In beiden Heimspielen konnte nicht gewonnen werden, vor der Länderspielpause gegen Bochum wurde dabei noch eine äußerst schwache Vorstellung gezeigt. Maaßen war gegen den VfL von seiner spielfreudigen Grundidee abgewichen und hatte tief stehen lassen, dies war seiner Mannschaft nicht gut bekommen. „Das hatte nicht gut funktioniert, so selbstkritisch müssen sein“, so Augsburgs Trainer Enrico Maaßen in der Rückschau. Gerade mit dem Defensivverbund wurde während der Unterbrechung intensiv gearbeitet, gegen RB könnte es auch zu Umstellungen im Aufgebot kommen. Mit Kevin Mbabu könnte der dringend erwünschte neue Rechtsverteidiger (Leihe von Fulham) am Samstag zu seinem Pflichtspieldebüt zu kommen, der defensiv wacklige Engels dürfte wieder ins Zentrum rücken und dort das FCA-Spiel beleben. Auch für die Innenverteidigung stehen mit Pfeiffer (nach Sperre) und Gouweleeuw (nach Verletzung) weitere Alternativen zur Verfügung.

Gegen das angriffsstarke Team aus der sächsischen Messestadt (bereits zwei Siege) muss gerade hinten alles passen und eine klare Leistungssteigerung der gesamten Mannschaft erfolgen, wenn Augsburg ein positives Ergebnis einfahren will. Maaßen: „Für mich ist es in jedem Spiel entscheidend, dass man nicht nackt heimfährt. Es geht darum, dort drei Punkte zu holen, ein gutes Spiel zu zeigen. Das ist das Ziel“.

Dass dem hochtalentierten und bestens ausgestatteten Kader des Champions League-Teilnehmers mit Dani Olmo und Kapitän Willi Orban sowohl in der Offensive, als auch in der Defensive wichtige Spieler verletzt fehlen, könnte dem FC Augsburg helfen. Unter der Woche werden die Sachsen im Europapokal beim Young Boys Bern antreten, ob die Konzentration da noch auf Augsburg ist? Ja, Leipzig möchte in der Bundesliga hohen Ambitionen gerecht werden und benötigt deshalb weiter jeden Zähler. RB-Coach Marco Rose: „Für uns ist das nächste Spiel immer das wichtigste. Darauf basiert unsere Stimmung für das Spiel am Dienstag. Wir werden versuchen, immer die bestmöglichste Elf aufs Feld zu schicken.“ Fech wollen die Schwaben dagegenhalten und so vielleicht für eine Überraschung und den ersten Sieg in Leipzig sorgen. Träumen darf erlaubt sein.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Pfeiffer, Uduokhai, Pedersen – Dorsch, Engels – Vargas , Demirovic – Beljo, Tietz