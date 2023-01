Nach der Entgleisung eines BRB-Zugs am vergangenen Dienstagmorgen am Bahnhof Peiting-Ost bleibt der Streckenabschnitt zwischen Peißenberg und Schongau weiterhin für den Bahnverkehr gesperrt. Der seither verkehrende Schienenersatverkehr (SEV) wurde nun nochmals um Verbindungen ergänzt, um inbesondere den Schülern morgens und mittags eine bessere Anbindung an die Schulzentren zu ermöglichen.

So verkehren bereits ab dem morgigen Freitag, 13.01. folgende zusätzliche Busse:

Peißenberg Bahnhof ab 06:44 Uhr, neuer Zwischenhalt Schongau Volksfestplatz (nahe Schulzentrum) um 07:18 Uhr und Ankunft Schongau Bahnhof 07:20 Uhr

Peißenberg Bahnhof ab 06:59 Uhr, Schongau Bahnhof an 07:35 Uhr und Weiterfahrt zur Haltestelle Lechenbauerstraße (am Schulzentrum) mit Ankunft dort um 07:39 Uhr

Alle Busse bedienen natürlich auch die Haltestellen Hohenpeißenberg, Peiting Ost und Peiting Nord.

Zusätzlich bietet der RVO mittags einen Expressbus von der Haltestelle Schongau Volksfestplatz mit Abfahrt um 12:57 Uhr nach Peiting, Haltestelle Meierstraße mit Ankunft um 13:02 Uhr.

Wie gewohnt finden Fahrgäste auf der Webseite (www.brb.de) Informationen zur aktuellen Lage und alle SEV-Pläne zum Download. Zudem gibt es dort auch die Möglichkeit zum Abonnieren eines Newsletters mit individueller Streckenauswahl zur aktuellen und zuverlässigen Information über Großstörungen und Baustellen.