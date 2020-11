Am Freitagabend kam es in Augsburg-Pfersee zu einer tödlichen Auseinandersetzung an einer Bushaltestelle (wir berichteten). Jetzt wurde das tatverdächtige Pärchen verhaftet.

Die Kriminalpolizeiinspektion Augsburg führte noch in der Nacht umfangreiche Zeugenvernehmungen durch und leitete in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Paar ein.

Diese führten letztlich in den frühen Morgenstunden des 28.11.2020 zur Festnahme einer dringend tatverdächtigen 19-jährigen deutschen Frau sowie des 27-jährigen deutschen Begleiters im Stadtgebiet Augsburg. Beide Beschuldigte stehen derzeit im Verdacht an der Tötung des 28-Jährigen beteiligt gewesen zu sein. Die genauen Hintergründe sowie der Ablauf der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wird der zuständige Ermittlungsrichter am Amtsgericht Augsburg am morgigen Sonntag gegebenenfalls über die Haftfrage wegen des Verdachts des Totschlags zu entscheiden haben.