Nach Grönland-Streit: Nato startet Mission “Arctic Sentry”

Die Nato hat die Übung “Arctic Sentry” für eine höhere Militärpräsenz in der Arktis gestartet. Das teilte der Oberbefehlshaber der Alliierten Streitkräfte in Europa, General Alexus Grynkewich von der US-Luftwaffe, am Mittwoch mit.

Grönland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Arctic Sentry unterstreicht das Engagement des Bündnisses, seine Mitglieder zu schützen und die Stabilität in einem der strategisch bedeutendsten und ökologisch anspruchsvollsten Gebiete der Welt zu erhalten”, sagte er. “Sie wird die Stärke der Nato nutzen, um unser Territorium zu schützen und die Sicherheit der Arktis und des hohen Nordens zu gewährleisten.”

Der Einsatz folgt auf die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, Grönland zu annektieren. Bei einem Treffen am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos kamen der US-Präsident und Nato-Generalsekretär Mark Rutte überein, dass die Nato angesichts der militärischen Aktivitäten Russlands und des wachsenden Interesses Chinas in dieser Region gemeinsam mehr Verantwortung für die Verteidigung der Region übernehmen sollte.