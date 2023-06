Nach Großbrand in Augsburg-Inningen – Löscharbeiten dauern bis in die späten Abendstunden an

Heute Mittag gegen 13.48 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Augsburg sowie die Freiwilligen Feuerwehren Inningen, Bergheim, Haunstetten und Göggingen zu einer Rauchentwicklung in die Hohenstaufenstraße nach Inningen alarmiert.

Foto: Berufsfeuerwehr 1 von 4

Bereits beim Ausrücken war eine große Rauchwolke sichtbar, sodass auf der Anfahrt zur Einsatzstelle die Anzahl der alarmierten Kräfte erhöht wurde. Beim Eintreffen der ersten Kräfte vor Ort standen große Teile einer Lagerhalle bereits in Vollbrand. Als erste Maßnahme wurde ein handgeführtes Rohr vorgenommen, um eine Brandausbreitung auf nicht betroffene Bereiche zu verhindern. Parallel hierzu wurde die Erkundung fortgesetzt und eine Drehleiter mit Korbrohr in Stellung gebracht. Aufgrund der Größe der Lagerhalle und des Großbrandes sowie der enormen Rauchentwicklung wurden weitere Kräfte der Feuerwehr angefordert. Hierbei kamen nicht nur die Kräfte der Feuerwehr Augsburg zum Einsatz, sondern auch die Freiwilligen Feuerwehren der Umgebung. Aufgrund des enormen Bedarfs an Löschwasser wurden zahlreiche Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehren nachgefordert, es kamen aber auch Landwirte mit ihren Großtankwagen zum Einsatz, welche die Kräfte der Feuerwehr tatkräftig unterstützten. Des Weiteren bekam die Feuerwehr Unterstützung von den Werkfeuerwehren Premium Aerotec und der Bundeswehr-Flughafenfeuerwehr aus dem Lechfeld.

In gemeinsamer Anstrengung gelang es den Feuerwehren den Brand gegen 18 Uhr unter Kontrolle zu bringen. Aufgrund der enormen Hitze sind Teile der Halle einsturzgefährdet und können für zielgerichtete Nachlöscharbeiten nicht betreten werden. Hier ist weiterhin ein massiver Löscheinsatz im Gange. Für weitere Nachlöscharbeiten wurden die Kräfte des Technischen Hilfswerks mit Radladern und Baggern angefordert. Um die körperlich sehr anstrengenden Löscharbeiten aufrechterhalten zu können, unterstützen die Kameraden des Roten Kreuzes mit ihrer Sondereinsatzgruppe Verpflegung. Aktuell laufen noch Nachlöscharbeiten, diese werden vor 22 Uhr nicht abgeschlossen sein.

Neben den Kräften der Berufsfeuerwehr Augsburg waren die Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bergheim, Göggingen, Haunstetten, Inningen, Bobingen, Königsbrunn

Oberottmarshausen, Schwabmünchen und Leitershofen sowie die Werkfeuerwehr PAG und die Bundeswehr Feuerwehr Lechfeld im Einsatz.

Im Zeitraum dieses Einsatzes wurden die Kräfte der Feuerwehr zu mehreren parallel laufenden Einsätzen alarmiert, welche ebenfalls abgearbeitet werden mussten. Hier sind folgende Einsätze erwähnenswert, da auch hier nicht nur ein Fahrzeug der Feuerwehr gebunden war:

ausgelöste Brandmeldeanlage bei der Handwerkskammer in der Siebentischstraße:

Auslösegrund vermutlich Schweißrauchdämpfe.

Auslösegrund vermutlich Schweißrauchdämpfe. kleiner Bodenfeuer-Waldbrand südöstlich des Klinikum Süd im Siebentischwald: Ursache

unbekannt.

unbekannt. ausgelöste Brandmeldeanlage im Diakonissenkrankenhaus: Auslösegrund Bauarbeiten nach Wasserrohrbruch.

