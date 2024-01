Der FCA hat gestern gegen den FC Bayern ein ordentliches Spiel gezeigt, am Ende zittert sich der Rekordmeister zu einem knappen Sieg im Schwabenland. Doch wirklich glücklich waren die Spieler des FC Bayern nach dem knappen 3:2-Erfolg gegen den FC Augsburg offenbar nicht. Allen voran Leon Goretzka, der mit den Platzverhältissen in Augsburg mehr als nur haderte.

Im Interview sprach der 28-Jährige über seinen Ärger nach dem Schlusspfiff.

Goretzka geriet gegenüber dem Sky-Journalisten Patrick Wasserziehr geradezu in Rage und ließ dabei auch das Argument nicht gelten, dass es im Januar rasentechnisch auch einmal schwierige werden könne in Mitteleuropa:

„… aber wir müssen auf so einem Platz spielen!“

„Wir erzählen immer, wir wollen attraktiven Fußball sehen. Das ist hier überhaupt nicht möglich“, schimpfte Goretzka. Es gebe so viele Auflagen im Zusammenhang mit nationalen und internationalen Fußball-Bewerben, „aber wir müssen auf so einem Platz spielen.“

„Wo wir gerade stehen, hier, das kann man ja nicht Wiese nennen“, meinte Goretzka gegenüber dem Sky-Mann, der ihm das Wort „Acker“ zur Beschreibung des Grüns anbot. „Acker, ja“, bestätigte Goretzka …