Nach der Eskalation in Nahost durch Luftangriffe des Iran auf Israel haben Iranische Revolutionsgarden den USA eine deutliche Warnung ausgesprochen. In einer Erklärung, die in der Nacht zum Sonntag im Staatsfernsehen verlesen wurde, wurde betont, dass „jede Unterstützung und Beteiligung an der Beeinträchtigung der Interessen Irans“ zu einer „entschiedenen Reaktion der Streitkräfte der Islamischen Republik Iran“ führen werde.

Weiterhin wurde in der Erklärung erwähnt, dass die Revolutionsgarden „wichtige militärische Ziele der zionistischen Terrorarmee in den besetzten Gebieten“ erfolgreich mit Drohnen und Raketen angegriffen, getroffen und zerstört haben.

Nach Berichten der „Times of Israel“ hat das israelische Militär mehr als 100 Drohnen auf dem Radar erfasst, die aus dem Iran abgefeuert wurden. Dutzende Kampfjets befinden sich in der Luft, um diese Drohnen abzufangen. Es gibt unbestätigte Angaben, dass die USA bereits erste Geschosse über Syrien und dem Irak neutralisiert haben sollen.