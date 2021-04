Der FC Augsburg unterlag gestern auswärts beim Tabellenletzten Schalke mit 0:1 und bescherte den Königsblauen so den zweiten Saisonsieg der schon 28 Spieltagen alten Saison. Offenbar Grund genug für die Satireseite „Der Postillon“, die Fuggerstädter ordentlich auf die Schippe zu nehmen.

Unter der Überschrift „Nach Niederlage gegen Schalke: FC Augsburg von Fünfjährigem ausgeraubt“ hatten die Schreiber offenbar viel Fantasie und Spaß beim Erstellen des Artikels und erzählen, wie der Junge mehrere hundert Euro sowie ein Netz voller FCA-Bälle aus dem Bus „raubte“.

„Das ist schon hart, wenn man gleich zweimal an einem Tag so in seine Schranken gewiesen wird“, klagte Augsburgs Cheftrainer Heiko Herrlich demnach nach dem Vorfall. „Aber der Bursche schien zu allem entschlossen.“

