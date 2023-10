Nach Polizei-Großeinsatz | 23-Jähriger in Gundelfingen mit illegalen chemischen Substanzen erwischt – Wohnung evakuiert

Am Sonntag wurde der Polizei der Fund von augenscheinlich unterschiedlichen Substanzen in einem Wohnhaus in der Mozartstraße in Gundelfingen mitgeteilt. Die Substanzen gehöre nach bisherigem Stand wohl einem Bewohner des Hauses gehören. Wollte der 23-Jährige Betäubungsmittel herstellen?

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Dillingen haben ergeben, dass ein 23-Jähriger verschiedene chemische Substanzen in einer Wohnung in der Mozartstraße in Gundelfingen aufbewahrt hat. Es scheint, dass diese Substanzen zur Herstellung von Betäubungsmitteln gedacht waren. Aufgrund der möglichen Gefahr, die von den Stoffen ausgehen könnte, wurde die Wohnung und der umliegende Bereich vorsorglich evakuiert. Experten des Bayerischen Landeskriminalamts wurden hinzugezogen, um die Substanzen zu überprüfen, und es konnte Entwarnung gegeben werden.

Die Substanzen werden derzeit weiter untersucht, um ihre genaue Zusammensetzung festzustellen. Es wurde jedoch bereits festgestellt, dass der 23-Jährige etwa 500g Ammoniumnitrat in seinem Wohnhaus aufbewahrt hat, was gegen das Ausgangsstoffgesetz verstößt. Der 23-Jährige wurde von der Polizei zu dem Vorfall befragt und muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.