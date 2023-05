Am 28.05.2023 (Sonntag) wurde ein 51-Jähriger im Bereich des Flößerparks durch Passanten aus dem Lech gerettet. Der Mann wurde bewusstlos aus dem Wasser gerettet und sofort reanimiert. Nun ist er im Krankenhaus verstorben.

Mehrere Passanten sahen den 51-Jährigen im Wasser beim Flößerpark treiben. Zwei Passanten sprangen in das Wasser und zogen den 51-Jährigen an Land. Dort wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen durch Passanten und einen Notarzt, welcher zufällig vor Ort war, durchgeführt. Der Rettungsdienst brachte den 51-Jährigen zur weiteren Behandlung in das Uniklinikum Augsburg.

Der 51-Jährige erlag mittlerweile im Klinikum Augsburg seinen schweren

Verletzungen. Wie der Mann in das Wasser gelangte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Außerdem klärt die Kriminalpolizei die weiteren Hintergründe der Tat. Zeugen, insbesondere welche beobachtet haben, wie der Mann in das Wasser fiel, werden

gebeten sich unter 0821/323-3810 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.

