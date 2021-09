Nach sechs Jahren | Am Hauptbahnhof Augsburg sind wieder alle Gleise in Betrieb

Ein weiterer Meilenstein am Augsburger Hauptbahnhof ist geschafft. Nachdem im März der Durchbruch des neuen Straßenbahntunnels unter dem Hauptbahnhof gelungen ist, sind jetzt an der Oberfläche die Arbeiten im Gleisbereich weitgehend beendet. So sind seit heute die Gleise 2und 3 mit dem zugehörigen Bahnsteig B wieder in Betrieb. Damit sind zum ersten Mal seit Baubeginn vor sechs Jahren alle Gleise im Bahnhof wieder in Betrieb.

„Dass wir den Zeitplan so exakt einhalten konnten, auch trotz der schwierigen Corona-Zeit, ist eine großartige Leistung aller Beteiligten“, freut sich swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. Schließlich baue man ja nicht irgendwo auf der grünen Wiese. „Wir haben unter rollendem Rad, also bei ganz normalem Vollbetrieb des Hauptbahnhofs gebaut.“ Für die Gleise, die außer Betrieb genommen werden mussten, waren Sperrpausen notwendig, die bereits Jahre zuvor bei der DB beantragt und genehmigt werden mussten. „Dass bei so komplexen Abläufen über so lange Zeit alle Zahnräder passgenau ineinandergreifen, ist hohe Ingenieur- und Baukunst“, so Casazza. Der Tunnelbau hatte im Bereich der Bahngleise deshalb mehrere Jahre gedauert, weil immer nur ein Gleispaar samt Bahnsteigen außer Betrieb genommen und darunter der Tunnel gebaut werden konnte.

Schritt für Schritt zum Tunnel – Bauen unter „rollendem Rad“

Seit 2015 arbeiten die swa an dem Straßenbahntunnel im Gleisbereich der Deutschen Bahn (DB). Zunächst wurde der Rangierbahnhof mit den Gütergleisen untertunnelt. Dort entstand auch eine unterirdische Wendeschleife, die für den Straßenbahnbetrieb von großer Bedeutung ist. Ab 2017 ging es dann unter den Bahnsteigen des Personenbahnhofs weiter, wobei zunächst ein neuer, zusätzlicherBahnsteig „F“ gebaut wurde. Dieser ist für den künftigen Regio-Schienentakt der DB nötig, war aber auch Voraussetzung für den weiteren Bauablauf. Weil immer zwei Gleise samt Bahnsteigen für den Tunnelbau außer Betrieb genommen werden mussten, konnten die Züge dann jeweils an dem neuen Bahnsteig halten.