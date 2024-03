Mit Einstellung und Qualität | Der FC Augsburg will in Darmstadt nachlegen

Der FC Augsburg will sich mit einem überzeugenden Auftritt in Darmstadt für die Hinspielniederlage rächen. Eine leichte Aufgabe wird es gegen angeschlagene Lilien sicher nicht.

Es war schon ein überzeugender Auftritt, den der FC Augsburg am vergangenen Sonntagabend auf den Rasen der WWK Arena gelegt hatte. Zur Pause hatte man trotz einer ordentlichen Leistung 0:1 zurückgelegen, dann nach der Pause eine Schippe draufgelegt. Der 2:1-Heimsieg war hochverdient. Nun geht es für den FCA aber wieder auf einen fremden Platz und dort tat man sich zuletzt oft recht schwer. Aus den letzten fünf Spielen in der Fremde holte man einen Sieg (Gladbach) und ein Remis (Bochum), die Leistung der Heimauftritte konnte man aber nur selten bestätigten.

Ein intensives Spiel

Im emotionsgeladenen Stadion am Böllenfalletor wird man am Samstag (15:30 Uhr) wieder mehr zeigen müssen. Schlusslicht Darmstadt 98 liegt bereits zwölf Zähler hinter einem Nichtabstiegsrang und braucht die Punkte dringend. Für den FC Augsburg geht es darum, gegen ein um die letzten Chancen spielende Mannschaft den Kampf anzunehmen. SV 98-Coach Torsten Lieberknecht zeichnet schon einmal vor, worauf sich seine Gäste einstellen sollten: „Vielleicht brauchen wir aber noch eine bessere Leistung und noch mehr Intensität, um die Belohnung zu bekommen“

Uduokhai: „Einstellung mitbringen, auch wenn es dreckiger wird“

Auch wenn die Lilien seit Ewigkeit auf einen Dreier warten, sind sie ein unangenehmer Gegner, wie beispielsweise Bremen in der letzten Woche erfahren musste. Das 1:1 war für Werder am Ende vielleicht sogar glücklich gewesen. Dies möchten die Schwaben vermeiden, die auch noch etwas gutzumachen haben. Im Hinspiel konnten die Hessen ihren letzten Sieg einfahren, danach musste Enrico Maaßen den Trainerstuhl für Jess Thorup räumen.

„Wir müssen die Einstellung mitbringen, auch wenn es etwas dreckiger ist, aber auch unsere Qualität auf den Platz bringen. Darmstadt wird eine große Aufgabe“, Augsburgs Innenverteidiger Felix Uduokhai. Wenn der FC Augsburg den Kampf annimmt, könnte man in Darmstadt Auswärtssieg Nummer 3 in dieser Saison einfahren. Mit drei weiteren Punkten im Gepäck käme man dem Primärziel Klassenerhalt sehr nahe und könnte den Blick nach oben wagen. In einem engen Bundesligamittelfeld sind die Europapokalränge dann in nicht mehr weit entfernt.

Die voraussichtliche Aufstellung

Dahmen – Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Iago – Jakic – Maier, Rexhbecaj – Vargas – Demirovic, Tietz