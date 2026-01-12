Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Nach Sturmtief: Krankenhäuser melden “extreme Belastung”

DTS Nachrichtenagentur
Sturmtief “Elli” und das extreme Winterwetter der vergangenen Tage haben Krankenhäuser bundesweit stark gefordert.

Schnee in Berlin am 09.01.2026, via dts Nachrichtenagentur

“Eis und Schnee haben uns in den vergangenen Tagen auch in den Notaufnahmen extrem belastet”, sagte Gerald Gaß, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG), der “Rheinischen Post” (Dienstag). “Wir haben eine große Zahl an Fußgänger-Unfällen gesehen – überwiegend mit kleineren Verletzungen und Brüchen, aber auch mit schweren Verkehrsunfällen durch glatte Straßen”.

Für die Arztpraxen ist die Lage laut dem Hausärzteverband bislang gut beherrschbar gewesen. “Vieles konnte direkt in unseren Praxen behandelt werden, in einigen Fällen mussten die Patientinnen und Patienten in die Kliniken überwiesen werden”, sagte Markus Beier, Bundesvorsitzender des Hausärzteverbandes, der Rheinischen Post. Er fügte aber hinzu: “Wir rechnen damit, dass die kommenden Tage und Wochen verstärkt Patientinnen und Patienten, die aufgrund von Stürzen in den Notaufnahmen behandelt wurden, zur Nachbehandlung in unseren Praxen vorstellig werden.”

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

