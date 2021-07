Nach dem tödlichen Unfall aufgrund eines umgestürzten Baumes auf einem Spielplatz in Augsburg hat die Stadt Augsburg heute über das grundsätzliche Vorgehen berichtet und Sofortmaßnahmen ergriffen.

Kontrollen von Baumbeständen auf städtischen Spielplätzen werden von der Stadt Augsburg nach eigenen Angaben turnusgemäß alle zwölf bis 15 Monate durch geschultes Personal durchgeführt. Die Stadt folgt damit sowohl einer Dienstanweisung als auch einer Empfehlung der Forschungsgesellschaft für Landschaftsbau und Landschaftsentwicklung.

Wie das Amt für Grünordnung, Naturschutz und Friedhofswesen (AGNF) mitteilt, ist der Baumbestand auf dem Spielplatz an der Dieselstraße / Ecke Äußere Uferstraße im Mai des vergangenen Jahres kontrolliert worden. An dem am Wochenende umgekippten Baum wurden im vergangenen Jahr keine erkennbaren Schäden dokumentiert.

Vorsorglich weitere Spielplätze gesperrt

Unter dem Eindruck des Spielplatz-Unglücks vom vergangenen Wochenende, hat die Stadt jetzt vorsorglich sieben ihrer Spielplätze abgesperrt, um anstehende Pflegemaßnahmen in dieser Woche zügig vorzunehmen. Die regelmäßigen Baumkontrollen hatten ergeben, dass sich in deren Bereichen mehrere Bäume im „vordringlichen Bedarf“ befinden. Das bedeutet, dass auf diesen Plätzen innerhalb von drei Monaten nach deren Beschau festgestellte Baumpflegemaßnahmen durchgeführt werden müssen. Auf den Spielplätzen an der Inverness-Allee, Am Lueginsland, in der Forsterstraße, Hermann-Frieb-Straße, Koboldstraße und Gentnerstraße sowie auf dem Jugendspielplatz Uhlandstraße werden diese Maßnahmen unverzüglich durchgeführt.