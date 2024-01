Nach tollem Basketballspiel in Podgorica – Ratiopharm Ulm qualifiziert sich für EuroCup-KO-Runde

Was ein nervenaufreibender Krimi am Dienstagabend – Ratiopharm Ulm gewinnt auswärts nach Verlängerung gegen Buducnost VOLI Podgorica mit 84:80 und erreicht somit auch in dieser Spielzeit die Endrunde des BKT EuroCup. Foto:Rafael Vecina.

Die Ulmer hatten zunächst in der Offensie Startschwierigkeiten, blieben die ersten Ballbesitze ohne Zählbares. Nach ungefähr drei Minuten erlöste Trevion Williams das Team, trotzte dabei der physischen Gangart des Gastgebers, schnappte sich den Offensivrebound und vollendete zusätzlich das And-One. Auch in der Folge benötigte es gegen dieses Bollwerk spielerische Toplösungen wie beispielsweise einen Zuckerpass von Spielmacher Juan Núñez, der den freistehenden Williams sehenswert bediente. Den Preis für das spektakulärste Play sahnte wohl jedoch Energizer Jallow ab, der per Drehung am Gegenspieler vorbei zog und trotz Foul erfolgreich abschloss. Aufgrund eines 8:0 Schlussspurts übernahmen die Uuulmer dann kurz vor Viertelende die Führung – allen voran Nico Bretzel fungierte in dieser Phase als Defensivanker und spielte mit zwei Monsterblocks einen großen Faktor für den Lauf (16:17, 10.). Mitte des zweiten Abschnitts gab es Ulmer Basketball par exellance zu bewundern: Erst klaute Núñez den Ball, dribbelte dann Coast-to-Coast und erzielte dann die Fastbreak-Punkte. In der nächsten Sequenz findet der junge Spanier den eingelaufenen Bretzel für weitere Zweipunkte, bevor die Uuulmer erneut aus der Defensive zügig umschalteten, was zu einem offenen Tommy Klepeisz Dreier führte. In der Offensive zeigte sich das Team spielfreudig und in Korbnähe enorm effizient (13/20 – 65,0%), einst der Rhythmus von außen ließ auf sich warten (1/13). Das Steckenpferd der ersten Hälfte war jedoch die Verteidigung: lediglich 30 Punkte erzielten die Hausherren nach zwanzig Minuten (30:38, HZ.).

Dasselbe Bild auch nach dem Seitenwechsel: Die Ulmer verteidigten weiterhin konsequent und diszipliniert, erschwerten somit jeden Wurfversuch der Montenegriner. Mit Núñez und Williams als Spielgestalter fand die Mannschaft immer wieder die richtigen Lösungen – beide dirigierten das Offensivspiel mit grandiosen Pässen. Somit erlangten die Ulmer die komplette Spielkontrolle und stellten auf eine zweistellige Führung (48:59, 30.). Die Gastgeber starteten vor allem defensiv gut in den Schlussabschnitt. Das Team um Topscorer L.J. Figueroa schüttelte sich kurz und zwang Podgorica Coach mit einem schnellen 5:0 Lauf zur Auszeit. Danach verloren die Ulmer unerwartet den Faden, lawinenartig stellten die Montenegriner innerhalb weniger Minuten mit einem 14:0 Lauf den Spielverlauf auf den Kopf und glichen aus. Nachdem die Begegnung in der regulären Spielzeit keinen Gewinner ermittelte, wartete die Verlängerung – dort machte die Uuulmer Defensive und Matchwinner Figueroa den Unterschied.

Topscorer L.J. Figueroa: „Es war ein großartiges Spiel gegen einen guten Gegner. Sie haben sich nicht aufgegeben und uns das Leben am Ende sehr schwer gemacht. Obwohl wir das ganze Spiel in Führung lagen, sorgte das Publikum für eine unglaubliche Stimmung und hatte einen großen Anteil an dieser Aufholjagd. Am Ende haben wir Stärke bewiesen und sind enorm froh, dass wir den Sieg einfuhren.“