Sein Name ist Chester B. Er wird im August 53 Jahre alt und war von Februar 1987 bis Februar 1989 in Augsburg in der Flak-Kaserne stationiert. Dort wurde er als junger Soldat in das 34. Allgemeine Krankenhaus eingeteilt. Eine Begegnung an einem Nachmittag veränderte sein Leben so sehr, dass ihm diese bis heute keine Ruhe lässt. Über 30 Jahre später hat er sich in einem letzten Versuch an uns gewandt, um seine alter Liebe in Augsburg wiederzufinden.

Nachricht von Chester B. (ins Deutsche übersetzt).

„An einem Samstagnachmittag änderte sich mein Leben, als sich eine junge Frau dem Zaun näherte und nach mir rief. Wir haben Burger gegrillt oder so. Ich ging zu ihr und wir hatten sofort eine Verbindung. Wir standen eine ganze Weile da und redeten durch den Zaun, bis mir vorgeschlagen wurde, sie anzumelden, damit sie sich zu uns setzen kann, und das habe ich getan. Sie wurde willkommen geheißen und wir hatten alle eine tolle Zeit. Sie musste gehen, da es schon spät wurde. Die Zeit verging wie im Flug. Ich führte sie durch das Tor und sie rollte auf ihren Rollschuhen davon.

Ich hörte erst im nächsten Jahr wieder von ihr, als ich aus meinem Zimmer gerufen wurde, dass jemand da war, um mich zu sehen. Sie wollten mir nicht sagen, wer, aber ich musste mich beeilen. Ich zog meine Schuhe an und ging hinunter zur Kaserne der Militärpolizei, wo wir immer draußen grillten und da war sie. Ich habe in meinem Leben noch nie einen schöneren Anblick gesehen. Sie war für mich zurückgekommen und ich konnte spüren, dass sie etwas im Sinn hatte. Wir gingen über die Straße zur Pizzeria und sie setzte alles aufs Spiel. Wir vereinbarten, dass wir zusammen sein würden, nachdem sie sich um ihr Problem gekümmert hat. In dem Jahr, in dem wir nicht gesprochen hatten, lernte sie jemanden kennen und sie heirateten.

Ich war verwirrt, warum sie mir diese schlechten Nachrichten erzählte, aber sie brachte es schnell auf den Punkt. Sie war nicht glücklich. Sie sagte zu mir, dass sie, als sie geheiratet hatte, erkannte, dass sie niemanden außer mich heiraten wollte. Also musste sie sich scheiden lassen und das würde dauern. Ich gab ihr meine Nummer, um mich bei der Arbeit zu erreichen, aber ich habe einen großen Fehler gemacht. Ich gab ihr die Nummer, die ich gewohnt war, die ganze Zeit zu wählen, und nicht die richtige Nummer, um von außerhalb der Kaserne anzurufen. Diese 3 Ziffern verursachten mir den größten Herzschmerz, den ich je erlebt habe. Sie war bei unserem letzten Treffen nicht mit Rollschuhen gekommen sondern mit dem Fahrrad gefahren. Das das war das letzte, was ich von ihr sah.

Ich erinnere mich an sie, dass sie mir erzählte, dass ihr Vater in einer kleinen Stadt vor den Toren Augsburgs in einer Lokalzeitung arbeitete. Er war entweder der Eigentümer oder ein höhere Führungskraft. Es konnte nicht weit weg gewesen sein, da sie das erste Mal auf Rollschuhen kam. Ich versuche seit über 30 Jahren, sie zu finden, und dies ist leider mein letzter Versuch. Ich habe eigentlich alles versucht, ohne Erfolg.

Ich möchte wirklich nur sehen wie es ihr geht, und sie von meinem großen Versagen wissen lassen, dass ich nicht gründlich genug war, um sicherzustellen, dass sie alle meine Informationen hatte, damit wir nie den Kontakt verlieren und schließlich unser Leben zusammen verbringen konnten.

Es war auch eine Familie dort, mit der ich Weihnachtsferien verbrachte, und sie begrüßten mich in ihrer Familie. Es war ein Programm, bei dem alleinstehende Soldaten eine deutsche Familie über die Feiertage besuchen konnten und es lief so gut, dass sie über Umwege fragten, ob ich im folgenden Jahr Weihnachten wieder mit ihnen verbringen würde. Ich kann mich nur an den Namen Thomas erinnern. Zu dieser Zeit war er auf einer weiterführenden Schule. Wir haben Schach gespielt und er hat mich zweimal geschlagen, aber ich habe ihn im dritten Spiel geschlagen. Er war geschockt. Ich konnte nicht glauben, dass ich ihn geschlagen hatte und er wollte wieder spielen, aber ich lehnte ab. Er war wie mein kleiner Bruder.

In nur zwei kurzen Begegnungen traf ich die Frau meiner Träume und eine Familie, die mich liebte, nur weil ich ich war. Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, wäre ich in Deutschland geblieben. Ich habe in diesem Brief mein Herz ausgeschüttet. Ich blicke auf mein Leben zurück und fragte mich, wo in meinem Leben ich die Dinge hätte ändern können und was den größten Einfluss hatte. Es war nicht meine Karriere oder mein Geld. Es war, sie zu verlieren. Sie hätte mein Leben besser und vollständiger gemacht. Ich konnte mich nie an ihren Namen erinnern. Nur, dass sie die schönste, netteste und liebevollste Person war, die ich je kennengelernt habe. Sie liebte mich, nur weil ich ich war und das habe ich nie wieder erlebt.

Vielen Dank, dass Sie dies gelesen haben. Ich habe keine Möglichkeiten mehr und werde sie vielleicht nie wieder sehen, aber wenn ich noch einmal gesegnet bin, werde ich sie bitten, mir zu verzeihen, dass ich den größten Fehler meines Lebens gemacht habe.“

Heute lebt Chester in Columbus im US-Bundesstaat Georgia.

Wir haben Chesters Nachricht veröffentlicht, um seine Geschichte zu erzählen. In der Hoffnung, dass wir vielleicht den einen Hinweis erhalten, um das Unmögliche möglich zu machen. Wir freuen uns auf Hinweise per E-Mail an redaktion@presse-augsburg.de