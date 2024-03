Nach zehn Minuten war alles vorbei – Augsburger Panther verlieren auch in Bremerhaven

Es war wie so oft in den vergangenen Jahren: Die Reise in den hohen Norden hätten sich die Augsburger Panther am Freitag mal wieder sparen können. Beim DEL-Topteam Fischtown Pinguins setzte es eine klare Niederlage. 0:4 hieß es am Ende, was den AEV dem (vorläufigen) Abstieg ein Stück näher brachte.



Und wie so oft in dieser Saison war es ein desaströses erstes Drittel mit dem die Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer auf die Verliererstraße geriet. Nach 9:49 Minuten war praktisch alles entschieden, da hieß es nach wieder einmal kapitalen AEV-Fehlern 3:0 für die Gastgeber. Keeper Markus Keller hatte dabei auch stark gepatzt und verließ daraufhin entnervt das Eis. Für ihn kam Dennis Endras.

Das war es dann fürs erste. Die Norddeutschen spielten die Partie locker über die Runden. Wer weiß, wie es ausgegangen wäre, hatten Hakulinen und Tosto nicht stümperhaft zwei große Gäste-Chancen zu Beginn des zweiten Abschnitts vergeben. Wenigstens bei einer Massenrauferei unmittelbar nach der Schlussirene des Drittels hielten die Pantner gut mit, danach ging nicht mehr viel.

Im Schlußabschnitt ließ der Tabellenführer den AEV streckenweise nach Belieben leer laufen und lediglich Dennis Endras verhinderte mit einigen Glanzparaden ein Debakel. Kurz vor Schluss fiel das 0:4, kaum noch erwähnenswert.

Coach Kreutzer ärgerte sich wie so oft über die kapitalen Fehler seiner Truppe, Stürmer Luca Tosto fand dann klare Worte: „Wir sind einfach zu schlecht und stehen zurecht am Tabellenende. Mir tut es leid für unsere Fans. Der Gästeblock hier war voll und wir spielen so einen Scheißdreck.“

Passiert in der Tabelle ist übrigens nach der sechsten AEV-Pleite in Serie nicht viel. Auch Iserlohn und Düsseldorf gingen leer aus. Am Sonntag erwarten die Panther um 14 Uhr die DEG, wieder einmal ein Schicksalsspiel für den AEV. Der hat vier Punkte Rückstand auf Iserlohn und sechs auf Düsseldorf.

luk

Tore: 1:0 (4.) Friesen, 2:0 (7.) Verlic, 3:0 (10.) McKenzie, 4:0 (59.) Wejse.