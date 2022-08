Nach zwei Jahren Pause lädt die Friedensstadt Augsburg endlich am 8. August wieder alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste der Stadt zur großen Friedenstafel auf dem Rathausplatz ein. Der Austausch von mitgebrachten Speisen und Getränke, das Kennenlernen und die Begegnung mit den Tischnachbarinnen und -nachbarn symbolisieren das gelebte friedliche und gleichberechtigte Miteinander, sind aber nur ein Teil des umfassenden Rahmenprogramms zum Friedensfest.

Wer noch nicht die Gelegenheit hatte, kann bis zum 8. August noch die Möglichkeit

nutzen, das Museum der Liebe im Tiny House auf dem Elias-Holl-Platz zu besuchen oder

auf dem Willy-Brandt-Platz beim Taubenschlag im Friedensfest der Frage nachgehen,

wem der öffentliche Raum gehört und was Partizipation bedeutet. Über das Friedensfest

hinaus läuft die Doppelausstellung zu den schrecklichen Folgen von Krieg in der Halle

im Glaspalast (bis 21. August).

Das Hohe Friedensfest

Den Abschluss des Friedensfestes kann nach zwei Jahren Einschränkungen durch die

Pandemie endlich wieder die Hohe Friedenstafel bilden. Am 8. August sind alle zur

Großen Friedenstafel auf dem Rathausplatz herzlich eingeladen, ihre mitgebrachten

Speisen zu teilen und miteinander in den Austausch zu gehen. Wer an einer Kleinen

Friedenstafel Platz nehmen möchte, kann dies ebenfalls am 8. August in Göggingen

machen.

Umrahmt wird das Hohe Friedensfest vom Multireligiösen Friedensgebet am 7. August,

zu dem der Runde Tisch der Religionen traditionell am Vorabend des Hohen Friedensfests

einlädt. In diesem Jahr soll einmal mehr betont werden: Religion darf nicht als Vorwand für

Gewalt und Ungerechtigkeiten missbraucht werden. Mit dem multireligiösen Friedensgebet

soll die Hoffnung auf eine Welt gestärkt werden, in der niemand unterdrückt oder verfolgt

wird. Die Hoffnung auf Frieden in unserer Stadt und weltweit soll Gestalt annehmen – in

allen vertretenen Traditionen und Sprachen.

Im Mittelpunkt des Ökumenischen Festgottesdienstes am 8. August in der Basilika St.

Ulrich und Afra steht der Dank für Frieden, den wir erleben, die Bitte um Frieden bei uns

und in der Welt und in diesem Jahr das Friedensfestthema: Zusammenhalt. Die Festpredigt

wird die Hauptpastorin und Pröpstin Astrid Kleist aus Hamburg halten. Wie die

Erwachsenen beim Festgottesdienst, so feiern auch die Kinder mit ihren Eltern am Hohen

Friedensfest in Evang. Heilig Kreuz einen festlichen Familiengottesdienst.

Außerdem warten auf Kinder und ihre Familien rund 50 Mitmachangebote am 8. August

beim Kinderfriedensfest im Zoo und im Botanischen Garten. Hier setzen sich die

kleinen und großen Besucherinnen und Besucher des größten Kinder- und Familienfestes

in Augsburg spielerisch mit dem Thema „Frieden“ auseinander. Höhepunkte sind das

„lebende Peace-Zeichen“ aus einer Menschenkette und der Friedensweg der Religionen.

Ausführliche Informationen zu den genannten Programmpunkte finden sich im Anhang,

weitere Veranstaltungen im Programmheft, das u.a. in der Tourist- und Bürgerinformation

erhältlich, und online auf friedensstadt-augsburg.de einsehbar ist