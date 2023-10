Nach zwei Niederlagen zurück in der Erfolsspur – BG Leitershofen/Stadtbergen bezwingt Breitengüssbach

Die BG Leitershofen/Stadtbergen ist am Sonntagnachmittag in der BARMER 2. Basketball Bundesliga auf die Erfolgsspur zurückgekehrt. Nach zwei Niederlagen in Folge bezwang man den TSV Tröster Breitengüssbach mit 74:64 und bleibt zunächst auf Platz sieben, punktgleich mit dem Dritten, in der oberen Tabellenhälfte verankert.

Vor 650 Zuschauern entwickelte sich zunächst ein sehr ausgeglichenes Spiel im Match des Regionalligameisters 2022 gegen den von 2023. Die Oberfranken erwischten den etwas besseren Start und gingen angetrieben von ihrem Aufbauspieler Alexander Engel mit 17:11 in Führung. Der starke Jannik Westermeir brachte die Kangaroos aber mit 5 Punkten in Folge wieder heran, Ole Theiss sorgte dann mit zwei sicher verwandelten Freiwürfen für eine 19:18 Führung, zu Gunsten der Einheimischen. Kurz vor dem Ende des ersten Abschnitts wechselte aber die Führung wieder (23:25 nach dem ersten Viertel). In den zweiten zehn Minuten boten die Kangaroos dann eine eminent starke Leistung. In der Defense ließ man rein gar nichts zu und im Angriff spielte man schnell und gefällig. Mit der Schlusssirene erhöhte Basti März mit einem Wahnsinnsdreier auf 48:35 zur Halbzeit. Ähnlich ging es im dritten Viertel weiter. Die Stadtberger spielten nun geschickt vor allem die Centerspieler an. Dies ermöglichte einfache Punkte unter dem Korb oder wenn die Bälle im Wechsel wieder herausgespielt wurden, erhielt man freie Dreipunktechancen. Und die Würfe von jenseits der 6,75 Meter Linie fielen auch weit besser als in den Partien zuvor. Der Vorsprung wuchs zur Freude der lautstarken Fans bis zur 28. Minute auf 67:43 an, das war schon eine kleine Vorentscheidung. Im letzten Viertel agierten die Kangaroos dann im Gefühl des sicheren Sieges sehr fahrig. Es wurde kaum noch das gespielt, was das Team dreißig Minuten lang ausgezeichnet hatte. Vor allem die Anspiele unter den Korb kamen nun nicht mehr an. Auch wenn die spielerische Linie verloren ging, stimmte der Kampfgeist aber weiter, weshalb die Bamberger Vorstädter zwar zu einer Ergebnisverbesserung kamen, aber der Sieg als solches nicht mehr für die BG iun gefahr geriet. Demzufolge konnten die Leitershofer auch nochmals umfangreich rotieren, was auch deshalb notwendig wurde, weil Jannik Westermeir verletzt ausscheiden musste mit Verdacht auf eine eventuell schwerwiegendere Handverletzung.

Am kommenden Samstag steht bereits das nächste Heimspiel an. In der Stadtberger Sporthalle geht es dann gegen den Tabellendritten CATL Basketball Löwen Erfurt (Spielbeginn 19.30 Uhr), neben Rhöndorf einer der beiden Topfavoriten in der PRO B.

BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen: Würmseher (7), Carter (13), Heinrich, Duarte (8), Tumbasevic, Benke, Westermeier (17), März (9), Theiß (4), Vanaclocha (8), Hanzalek (8).

Beste Werfer Güssbach: Walde (12), Engel (11), Dippold (11).