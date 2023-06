Nach zwei Siegen in München stehen die Ulmer Basketballer vor historischem Finaleinzug

Am Freitagabend hat ratiopharm ulm die erste Chance ins Finale der easyCredit-BBL Playoffs einzuziehen und orangene Basketballgeschichte zu schreiben. In der pickepacke vollen ratiopharm arena wird erneut alles auf Orange gestellt.

Nach zwei hart erkämpften Auswärtssiegen in München, in denen die Ulmer mit einer intensiven Defensivleistung und temporeichem Offensiv-Basketball überzeugen konnten, gibt es am Freitag den ersten Matchball. Damit kann das Team von Anton Gavel vor heimischer Kulisse ins Finale einziehen, und somit Historisches erreichen. Mit der dritten Finalteilnahme (2012&2016) der Vereinsgeschichte würden die Ulmer die Titelregentschaft der zwei EuroLeague-Teilnehmer Berlin und Bayern beenden, die bereits fünf Jahre anhält. Die Euphorie ist deutschlandweit grenzenlos. Bereits gegen die Hauptstädter war man der klare Außenseiter und ist dies auch weiterhin im Halbfinale gegen den diesjährigen Pokalsieger aus München. Um den letzten Schritt zu gehen, wird erneut jeder Ulmer gebraucht. Die zahlreich mitgereisten Fans haben bereits in München für Gänsehautmomente gesorgt und das Team bedingungslos nach vorne gepeitscht: „Für diese unglaubliche Unterstützung vor allem in den letzten zwei Auswärtsspielen können wir nur dankbar sein. Aber bereits in der regulären Saison standen die Fans uns immer treu zur Seite.“, verdeutlichte Anton Gavel noch mal den einzigartigen Support. Mit einer komplett orangen Halle im Rücken, soll die Sensation geschafft werden – sorge mit deinem Gruß für die maximale OrangeEnergie. Schick uns deinen Wunsch, deinen Gruß, deinen Post – Fans@Team: Wir plakatieren dann mit deinem Spruch den Spielertunnel unseres Ulmer-Teams. Alles auf Orange für Halbfinale Spiel 3, auf geht’s Ulmer…

Sport 1 überträgt die Partie live ab 19 Uhr.

In den ersten zwei Auftritten der Finalserie agierten die Ulmer aus einer kompakten Defensive heraus, zwangen die Bayern dabei zu einigen Ballverluste und konnten dies häufig in Fastbreak-Punkte ummünzen (Spiel 1 – 11 Pkt. & Spiel 2 – 14 Pkt.). Unter dem Korb und in der Zone setzten sich die Ulmer bisher physisch und mit voller Entschlossenheit durch, erzielten dort erst 32 Punkte und dann 34 Punkte. Zudem sicherte sich das Team als Verbund mehrere Offensiv-Rebounds (insgesamt 21 OR), die dann als zweite Wurfgelegenheiten genutzt wurden (Insgesamt 30 Pkt.): „Morgen wird erneut nicht das Talent entscheidend sein, sondern ob wir die notwendige Energie und Einsatzbereitschaft aufs Parkett bringen.“, betonte Gavel.



Es ist zu erwähnen, dass eine frühe Anreise aufgrund Umbauarbeiten und Umleitungen an der ratiopharm arena einzuplanen ist. Da morgen ebenfalls ein großer Ansturm an Fans herrschen wird, kommt es sicherlich zum ein oder anderen Verkehrsstau.

Head Coach Anton Gavel: „Es gilt neben der Einsatzbereitschaft an der bisherigen Defensivleistung anzuknüpfen und vermutlich auch noch zu steigern. Offensiv wird die oberste Priorität sein, den Ball besser laufen zu lassen und Ballverluste zu vermeiden. Die Bayern werden uns morgen alles abverlangen und aggressiv spielen, demensprechend müssen wir gewappnet sein und einen kühlen Kopf bewahren.“