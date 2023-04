Nach zwei verhinderten Siegen muss der FC Augsburg heute gegen Köln nachlegen

Der FC Augsburg hätte nach den beiden vorausgehenden Bundesligaspielen schon so gut wie sicher sein können, späte Gegentore verhinderten dies. Gegen den Tabellennachbarn aus Köln heißt es deshalb heute wieder punkten.

Sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone bei acht verbleibenden Spielen, der FC Augsburg befindet sich in einer ordentlichen Ausgangssituation für den Saisonendspurt. Dass diese aktuelle Lage nicht noch besser ist, hat man sich selbst zuzuschreiben. Sehr späte Gegentreffer nach eigenen Fehlern gegen Schalke (1:1) und in Wolfsburg (2:2) kosteten vier Zähler und damit den klareren Vorsprung. Gegen den 1. FC Köln muss deshalb heute in der erneut ausverkauften Augsburger Arena nachgelegt werden. „Jedes Spiel ist wichtig, wenn du aber gegen direkte Konkurrenten punktest, ist das umso wichtiger.“

Gerade der Blick auf die Paarungen dieses 27. Spieltags untermauert diese Aussage des FCA-Cheftrainers Ernico Maaßen. Wenn Bochum (14.) gegen Schlusslicht Stuttgart und Hoffenheim (15.) gegen den Vorletzten Schalke antreten, kommt der Partie der Tabellennachbarn eine besondere Bedeutung hinzu. Mit einem weiteren Heimerfolg könnten die Schwaben einen möglicherweise vorentscheidenden Schritt zum Ligaverbleib gehen und die Geißböcke vor weitere Probleme stellen. Eine Niederlage gegen den Tabellen-13. aus der Rheinmetropole muss unter allen Umständen vermieden werden, um nicht selbst wieder tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Den beiden einsatzfreudigen Teams sollte dieser Umstand vor dem Duell bewusst sein.

Dem FC Augsburg fehlen für diese bedeutende Aufgabe enorm wichtige Spieler. Währende Demirovic (Rotsperre) und Pedersen (5. Gelbe Karte) gesperrt nicht zur Verfügung stehen, könnten mit Stammkeeper Gikiewicz (Probleme mit der Schulter) und Sturmspitze Berisha (Knöchel) weitere Stützen fehlen, die Einsatzschance der beiden wurden unter der Woche mit 50/50 bewertet. Der FCA ist aber eine Heimmacht, 13 von 15 in diesem Kalenderjahr möglichen Zählern wurden im eigenen Stadion eingefahren. Mal sehen, ob das gegen die Remis-Meister aus Köln (bisher zehn Unentschieden) wieder klappt. „Wir wollen in Augsburg klar auf Sieg spielen, das muss zusehen sein.“ , so Kölns Coach Steffen Baumgart. Der FCA weiß also, worauf er sich einstellen muss.

Die vorläufige Aufstellung

Gikiewicz – Gumny, Bauer, Gouweleeuw, Iago – Engels, Rexhbecaj – Maier, Vargas – Beljo, Cardona