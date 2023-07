Nachbarschaftsstreit eskaliert | Mann erschießt drei Menschen in Langweid am Lech – Polizei gibt weitere Details bekannt 

Am Freitag (28.07.2023) tötete ein 64-jähriger Mann drei Personen mit einer Schusswaffe und verletzte zwei Personen schwer. Der 64-Jährige wurde festgenommen.

Gegen 19.15 Uhr erschoss der Mann mit einer Schusswaffe drei Personen in einem

Mehrfamilienhaus in der Schubertstraße. Hierbei handelte es sich um zwei Frauen im

Alter von 49 und 72 Jahren und einen 52-jährigen Mann. Anschließend begab er sich

in ein weiteres Haus in der Hochvogelstraße und verletzte dort eine 32-jährige Frau

und einen 44-jährigen Mann mit einer Schusswaffe. Diese beiden Personen werden

derzeit in einem Krankenhaus behandelt.

Bei dem 64-Jährigen handelt es sich um einen Bewohner des Mehrfamilienhauses in

der Schubertstraße.

Nach der Mitteilung der Tat bei der Polizei gegen 19.20 Uhr, leitete die Polizei

umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen ein. Polizeikräfte

nahmen den 64-Jährigen wenig später in seinem Auto im Nahbereich fest.

Bei dem Tatverdächtigen und den drei Getöteten handelt es sich um Nachbarn, die im

gleichen Mehrfamilienhaus wohnten. Nach ersten Erkenntnissen ging der Tat ein

Nachbarschaftsstreit voraus. Auch zu den beiden schwerverletzten Personen bestand

nach derzeitigem Stand ebenfalls eine Vorbeziehung.

