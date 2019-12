Keine große Verschnaufpause für die Joker. Bevor ab nächster Woche der Spielemarathon um Weihnachten und Neujahr in der DEL2 so richtig los geht, steht am morgigen Dienstagabend für den ESVK erst einmal das Nachholspiel vom 9. Spieltag beim EV Landshut auf dem Programm. Spielbeginn am Gutenbergweg ist um 19:30 Uhr.

Kleiner Fun-Fact am Rande zur diesem Derby. Nimmt man die letzten zehn Spieltage in der DEL2 zur Grundlage, trifft der Tabellenzweite EV Landshut auf den Tabellenführer ESV Kaufbeuren. Das wahre Gesicht der Tabelle sieht dabei aber aus Sicht der beiden Clubs leider anders aus. So trifft der auf Platz elf stehende EVL auf den Tabellenzehnten aus Kaufbeuren.[nbsp][nbsp]

ESVK Trainer Andreas Brockmann kann gegen die Niederbayern höchstwahrscheinlich wieder auf Joey Lewis zurückgreifen. Weiter verzichten muss der Coach der Joker allerdings auf Daniel Oppolzer, Markus Schweiger und Philipp de Paly. Youngster Max Oswald, der zwei gute Partien am Wochenende gespielt hat, darf sich ebenfalls Hoffnungen auf weitere Einsätze bei der 1. Mannschaft machen.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind wie gewohnt im Ticket Onlineshop, in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in der ESVK Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich. Weiter werden auch alle Spiele des ESV Kaufbeuren live auf Sprade.TV übertragen.