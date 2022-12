Das Nachholspiel der BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen in der BARMER 2. Basketball Bundesliga gegen die EPG Baskets Koblenz ist neu terminiert worden.

Die Kangaroos treffen nun am Dienstag, den 3. Januar, um 19 Uhr auf den Tabellenführer. Das Spiel musste am letzten Wochenende abgesagt werden, da bei der Korbanlage in der Stadtberger Sporthalle ein Defekt im Zylinder der Hydraulik aufgetreten war.

Da dieser Schaden bei einer solchen Korbanlage erstmals aufgetreten ist, wird der gesamte Korb am Montag zum Hersteller in die Niederlande gefahren und soll am Freitag vor Weihnachten wieder in Stadtbergen eintreffen. Dabei muss die Anlage voraussichtlich mit einem Bagger aus der Halle nach oben getragen werden, da die Maße des Aufzugs hierfür nicht ausreichen. „Wir hatten einiges in die Wege zu leiten in dieser Woche und hoffen, dass nun alles reibungslos funktioniert. Bedanken möchten wir uns bei den EPG Baskets Koblenz, für die schnelle und unkomplizierte Findung des neuen Termins. Da ohnehin nur noch ein Termin unter der Woche in Frage kam, war der 3. Januar eine gute Option, da wir in diese Woche ohnehin ein Basketball-Camp veranstalten und der Termin zuschauerfreundlich noch in den Ferien liegt“, analysiert Kangaroos Geschäftsführer Andreas Moser die Lage.