Nachträgliches Weihnachtsgeschenk für die EV Lindau Islanders – Strodel verlängert beim Oberligisten

Nachträgliches Weihnachtsgeschenk für die EV Lindau Islanders: Mit Nicolas Strodel präsentierten die Lindauer im Sommer die erste Neuverpflichtung und auch jetzt ist er einer der ersten Spieler, der schon für die nächste Saison unterschrieben hat. Bekanntgegeben haben die Inselstädter diese Verlängerung im Rahmen des Heimspiels gegen die Höchstadt Alligators.

Der Stürmer wechselte von den HC Landsberg Riverkings nach Lindau, überzeugte direkt und ist mittlerweile ein unverzichtbarer Spieler der Islanders-Offensive. „Nicolas hat sich vom ersten Tag an super integriert und ist sofort ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft geworden“ sagte der Sportliche Leiter der Islanders, Milo Markovic. „Wir sind überzeugt davon das in ihm noch mehr Potential steckt und freuen uns auf ein weiteres Jahr.“

Nach Routinier Andreas Farny können die Lindauer mit Nicolas Strodel ein weiteres wichtiges Puzzleteil der Offensive am Bodensee halten. Strodel selbst sieht nach den Gesprächen mit den EVL-Verantwortlichen in Lindau weiterhin die besten Entwicklungschancen. Mit seinen erst 25 Jahren möchte er sich bei den Islanders über die entsprechende Leistung auch für mögliche höhere Aufgaben empfehlen. In der laufenden Saison konnte der Stürmer in 27 Spielen bisher schon 20 Scorepunkte (7 Tore / 13 Assists) erzielen.

Nicolas „Nico“ Strodel ist gebürtiger Buchloer. Er begann seine Eishockeylaufbahn beim heimischen ESV Buchloe, wechselte in der Jugend aber früh nach Kaufbeuren. Er durchlief dadurch im Nachwuchs einige Zeit beim ESV Kaufbeuren, wo er vor allem im letzten Jahr der U16 dank 48 Scorerpunkten in 27 Spielen zu überzeugen wusste. Im Anschluss daran ging es in die U19 der Düsseldorfer EG, dort erhielt Strodel dann auch erstmals die Berufung in die U18 der deutschen Nationalmannschaft. In seinem letzten Jahr am Rhein, war der Stürmer sogar Kapitän und Topscorer in der U19 des DEL-Standortes. Dieser Umstand brachte ihn auch zu seiner ersten Erfahrung in der Oberliga, als er für die Moskitos Essen fünfmal auflaufen durfte und in der U19-Nationalmannschaft ebenfalls fünf Länderspiele absolvierte.

Zur Saison 2017/2018 ging es dann wieder näher in die Heimat. Strodel wechselte in die Kaderschmiede der RB Hockey Juniors nach Salzburg. Nach zwölf Spielen in der U20-Liga kamen noch 38 Spiele in der multinationalen AlpsHockeyLeague dazu. Mit der deutschen U20-Nationalmannschaft nahm er im selben Jahr auch an der Weltmeisterschaft in der Division 1A teil. Für diese Auswahlmannschaft bestritt Strodel insgesamt 18 Länderspiele. Nach zwei Saisons in der DEL2 in Bad Nauheim und bei den Lausitzer Füchsen – mit Spielen in der Oberliga für die Moskitos Essen und die Crocodiles Hamburg – kehrte Nico Strodel wieder zurück in die Heimat. In der „Covid-Saison“ 2020/2021 lief er für die Indians aus Memmingen und die Landsberg Riverkings auf, bei denen er bis zu seiner Unterschrift in Lindau spielte.