Nachzählung in Berlin könnte zu Kräfteverschiebungen führen

Nach der Auszählung mehrerer bei der Wiederholungswahl in Berlin unberücksichtigt gebliebener Briefwahlstimmen könnte es noch kleinere Veränderungen in der Zusammensetzung des Abgeordnetenhauses geben. Laut eines Berichts des RBB liegen die Direktkandidaten von CDU und Linke im Lichtenberger Wahlkreis 3 jetzt gleichauf. Laut Gesetz muss in diesem Fall das Los über den Gewinner entscheiden.

Berliner Wahllokal am 12.02.2023, über dts Nachrichtenagentur

Sollte sich dabei der CDU-Kandidat Dennis Haustein durchsetzen, gäbe es keine Veränderungen im Landesparlament, bei einem Erfolg der Linken-Politikerin Claudia Engelmann hätte die CDU einen Sitz weniger. Das dürfte Auswirkungen auf Ausgleichsmandate für andere Parteien haben. Die Auslosung könnte im Rahmen des Bezirkswahlausschusses am Montag erfolgen, berichtet der RBB.