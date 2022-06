Nach dem 5:0-Erfolg im ersten Testspiel der Vorbereitung gegen den TSV Schwaben Augsburg steht für den FCA am Freitag, 1. Juli, (18.00 Uhr) bereits das nächste Spiel an. In Donauwörth geht es gegen den Regionalligisten VfB Eichstätt.

Tickets für das Spiel im Stauferpark-Stadion sind an der Tageskasse erhältlich, die ab 16.30 Uhr geöffnet hat. Erwachsene zahlen 10 Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren zahlen 8 Euro Eintritt. Kinder unter sechs Jahren erhalten kostenlos Zutritt.

Die vergangene Saison schloss der VfB Eichstätt in der Regionalliga Bayern auf Rang zehn ab, einen Platz hinter der punktgleichen Augsburger U23. Mitte Juli startet der VfB, der seit über sieben Jahren von Markus Mattes trainiert wird, in sein sechstes Jahr in Folge in der Regionalliga.

Wer nicht vor Ort ist, kann das Spiel exklusiv im FCA TV auf www.fcaugsburg.de verfolgen. Dort gibt es nach der Partie auch das Relive, Highlights sowie Stimmen zum Spiel zu sehen