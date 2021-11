Nächste Woche führt das Impfzentrum Augsburg einen Sonderimpftag durch

Im Impfzentrum Augsburg (Haunstetten), Bürgermeister-Ulrich-Straße 100, wird immer samstags von 8 bis 14 Uhr ohne Termin geimpft. Wer sich unter der Woche impfen lassen möchte, muss einen Termin vereinbaren.

Am Samstag, 13. November 2021, ist Impfaktionstag: Von 8 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. Dabei werden Erst- und Zweitimpfungen schnell und unbürokratisch vorgenommen. Das Angebot gilt auch für Personen, die ihre Erstimpfung nicht im Augsburger Impfzentrum erhalten haben. Zur Impfung müssen ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass), der gelbe Impfpass und ggf. ein Allergiepass, Medikamentennachweis o.ä. mitgebracht werden.

Dezentrale Impfmöglichkeiten ohne und mit Termin

Aktuell gibt es die Möglichkeit, sich in der Maximilianstraße 59 (ehemaliges Leopold-Mozart Konservatorium), impfen zu lassen. Dort wird dienstags bis samstags von 8:00 bis 13:45 Uhr ohne Termin geimpft. Ebenso in der Hochschule Augsburg, Gebäude B, Brunnenlechgäßchen 16. Das Angebot richtet sich nicht nur an Studierende, sondern kann von allen Impfwilligen in Anspruch genommen werden. Weiterhin wird auch auf dem Vorplatz der Werner-Egk-Schule in Augsburg-Oberhausen jeweils dienstags bis freitags von 8:00 bis 13:45 Uhr geimpft.

Weiterhin können Gruppen ab 10 Personen einen mobilen Impftermin buchen. Das Angebot richtet sich an alle Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Vereine und Organisationen. Ein mobiles Impfteam kommt zum vereinbarten Ort und impft dort die angemeldeten Personen. Geimpft wird mit BioNTech. Alle Infos zur Terminvereinbarungen auf augsburg.de/impfen.

Aktuelle Zahlen zum Impfen

Bisher haben 198.807 Personen in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten. 194.007 Personen sind mindestens zweimal geimpft. 6.380 Personen haben eine Auffrischungsimpfung erhalten. Insgesamt wurden in Augsburg 399.194 Impfdosen verabreicht (Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen), davon wurden 232.879 Impfungen mobil oder im Impfzentrum durchgeführt, 150.919 in Arztpraxen sowie 15.396 in Krankenhäusern.

66,7 Prozent sind mindestens einmal geimpft, 65,1 Prozent zweimal, 2,1 Prozent dreimal.

Bezogen auf die Personengruppe, der eine Impfung empfohlen wird – also allen Personen, die mindestens 12 Jahre alt sind – haben 74,5 Prozent in Augsburg mindestens eine Impfung erhalten.