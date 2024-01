Nächster Wint(h)er-Abgang | FC Augsburg gibt Verteidiger nach Estoril ab

Abwehrspieler Frederik Winther wird bis Sommer auf Leihbasis für den portugiesischen Erstligisten GD Estoril Praia auflaufen. Über die Ausleihmodalitäten wurde zwischen den Vereinen Stillschweigen vereinbart.

Der 23-jährige Däne, der seit Oktober 2020 beim FC Augsburg unter Vertrag steht und noch bis zum 30. Juni 2025 an die Rot-Grün-Weißen gebunden ist, kam in dieser Saison nur beim Pokal-Spiel in Unterhaching zum Einsatz. Darüber hinaus stand der großgewachsene Innenverteidiger dreimal im Bundesliga-Kader des FCA, unter anderem auch beim Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen.

„Erneute Leihe das Beste für seine Entwicklung“

„Freddy hat in den letzten Wochen und Monaten gute Fortschritte gemacht, weshalb er sich zuletzt auch eine Kadernominierung gegen Leverkusen verdient hatte. Trotzdem sind wir zu dem gemeinsamen Entschluss gekommen, dass eine erneute Leihe und damit verbunden die Erfahrung in einer guten europäischen Liga das Beste für seine weitere Entwicklung ist. Wir wünschen Freddy viel Erfolg und Spielzeit in Estoril“, sagt FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic.

Der FC Augsburg hatte zuvor bereits die Offensivspieler Cardona und Mbuku (beide Saint-Etienne) auf Leihbasis und die Defensivmänner Colina (Velje/Leihe) und Zehnter (Paderdorn/fix) abgegeben. Mit der Verpflichtung von Kristijan Jakić auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt steht dem eine Verpflichtung gegenüber.