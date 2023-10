Nagelsmann holt Hummels zurück in DFB-Kader

Der neue Bundestrainer Julian Nagelsmann hat für seine ersten Länderspiele BVB-Verteidiger Mats Hummels zurück in den Kader geholt. Gegen die USA und Mexiko werden zudem erstmals Robert Andrich von Bayer 04 Leverkusen, Kevin Behrens von Union Berlin und Chris Führich vom VfB Stuttgart dabei sein, wie der Deutsche Fußball-Bund am Freitag mitteilte. Nicht mehr nominiert wurde dagegen Hummels Vereinskollege Nico Schlotterbeck.

Mats Hummels (Deutsche Nationalmannschaft) (Archiv), Pressefoto Ulmer, über dts Nachrichtenagentur

Hummels war zuletzt vor über zwei Jahren im Achtelfinale der Europameisterschaft 2020 gegen England für die Nationalelf aufgelaufen. Unter Hansi Flick hatte der Defensivspieler dann keine Berücksichtigung mehr gefunden. Die Nationalmannschaft spielt am 14. Oktober in Hartford im US-Bundesstaat Connecticut gegen die USA, in Philadelphia trifft sie dann drei Tage später auf Gold-Cup-Sieger Mexiko.