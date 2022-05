Nancy Pelosi zu Überraschungsbesuch in Kiew

Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, ist zu einem Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen. Sie kam dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammen, wie am Sonntag mitgeteilt wurde. Da Pelosi in der Rangfolge nach dem US-Präsidenten und der Vizepräsidentin an dritter Stelle kommt, handelt es sich um den ranghöchsten Besuch aus Washington in der Ukraine seit Beginn des Krieges.

Ukrainische Flagge auf dem Parlament in Kiew, über dts Nachrichtenagentur

US-Außenminister Antony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin waren in den letzten Tagen bereits in der Ukraine.