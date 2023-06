Nationalspieler bleiben bei den Ulmer Basketballern

Die beiden Nationalspieler Karim Jallow und Philipp Herkenhoff bleiben Ulmer und unterschreiben beide neue Verträge um zwei weitere Jahre.

Vor dem Tip-Off zu Matchball eins gegen den FC Bayern Basketball verkündeten Karim Jallow und Philipp Herkenhoff unter tosendem Applaus in der ausverkauften ratiopharm arena noch länger das Ulmer Trikot zu tragen. „Wir sind sehr froh, dass wir zwei der interessantesten jungen deutschen Spieler für zwei weitere Jahre an unseren Verein binden konnten. Beide waren in den vergangenen Spielzeiten wichtige Leistungsträger und trotzdem kann man erwarten, dass ihre Entwicklungskurve weiter nach oben gehen wird“, erklärt Sportdirektor Thorsten Leibenath.

Jallow, der im Sommer 2021 von den Basketball Löwen Braunschweig an die Donau wechselte, kommt in der abgelaufenen Saison auf 11,2 Punkte und 3,7 Rebounds. Zweimal durchbrach der sympathische Energizer bisher die 30 Punkte Marke. „Erstmal freue ich mich sehr, dass das geklappt hat. Ich fühle mich sehr wohl in Ulm, habe hier ein super Umfeld auch abseits des Basketballs. Sportlich haben wir in den letzten Jahren starke Fortschritte gemacht und uns sowohl in der BBL als auch auf europäischem Niveau beweisen können“, gibt der deutsche Nationalspieler zu Protokoll.

Nach elf Monaten Verletzungspause ist Philipp Herkenhoff vor einigen Wochen wieder ins Aufgebot der Ulmer gerückt. Insbesondere in der Play-Off Serie gegen Berlin war er bereits wieder eine wichtige Stütze für das Ulmer Spiel. „Ich freue mich sehr zwei weitere Jahre in Ulm spielen zu dürfen. Wir haben bislang einen guten Weg eingeschlagen und müssen den auch konsequent fortsetzen. Gerade nach so einer schweren Verletzung hat mich das Vertrauen des Vereins sehr gefreut.“