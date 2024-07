Die BG Hessing Leitershofen/Stadtbergen stellt sich für die Zukunft neu auf. Die Kangaroos gehen in ihre dritte Saison in Folge in der BARMER 2. Basketball Bundesliga mit einer neuen Doppelspitze im Management. Künftig verantworten Wayne Chico Pittman und Jan-Niklas Wimberg als geschäftsführende Gesellschafter die Belange der Kangaroos Basketball GmbH, in welche der Spielbetrieb der ersten Herrenmannschaft ausgegliedert ist.

Wayne Chico Pittman ist bereits seit einigen Jahren eine der tragenden Säulen der Kangaroos abseits der Spielfelder. Der 54-jährige begann seine Rolle als Mentalcoach im Jugend- als auch im Seniorenbereich und übernahm bereits in der letzten Regionalliga Saison in der Funktion als General Manager Aufgaben im Marketing, Sponsoring, der Organisation und in der Unternehmensführung. Unter seiner Regie erhielten die Heimspiele Eventcharakter.

Nationalspieler und regionales Topunternehmen weitere Gesellschafter

Fast schon spektakulär für Leitershofer Verhältnisse hingegen ist, dass mit Jan-Niklas Wimberg (28) künftig ein aktiver Bundesligaspieler mit Stationen u.a. in Oldenburg, Chemnitz und Bayern München, wo er diesen Sommer mit Meisterschaft und Pokalsieg das Double feiern konnte, in Stadtbergen einsteigt. Der 2,07 Meter große Nationalspieler war auch Teilnehmer der deutschen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Tokio. Dritter starker Gesellschafter in der Kangaroos Basketball GmbH im neuen Konstrukt ist die Siegmund Gruppe, die in Oberottmarshausen sogar im selben Landkreis wie die Kangaroos beheimatet ist. Den Sportfans ist Siegmund bestens bekannt als Hauptsponsor des amtierenden Deutschen Double-Gewinners FC Bayern München Basketball und als Ärmelsponsor von Fußball Bundesligist FC Augsburg.

Pittman: „Das System auf die nächste Stufe heben“

Wayne Pittman äußert sich wie folgt zur neuen Rollenverteilung: „Bereits während der letzten Saison haben wir zusammen mit den Abteilungsleitern des Vereins und den bisherigen Gesellschaftern die Lage analysiert und sind zur Erkenntnis gekommen, dass die Anforderungen der 2. Bundesliga mit der bisherigen Struktur nicht mehr zu bewältigen sind. Wir haben nach Lösungen gesucht in die eine wie die andere Richtung. Also entweder das System auf die nächste Stufe zu heben oder den Rückzug in die Regionalliga anzutreten“, so Pittman. Zugute kamen den Kangaroos dann die hervorragenden Kontakte des bisherigen Generalmanagers in der Sportszene.

Der Kontakt zu Wimberg und zu den Siegmunds war schnell hergestellt. Noch einmal Pittman: „Wir freuen uns, dass Bernd und Daniel Siegmund sich für ein regionales Engagement, auch in der Form als Gesellschafter, entschieden haben. Es zeigt, dass es den beiden um eine sowohl langfristige als auch tragfähige Partnerschaft geht“. Jan-Niklas Wimberg nimmt wie folgt Stellung: „Ich habe mich bei allen meinen Profistationen auch immer für das Geschehen im Management interessiert und kann mir sehr gut vorstellen, nach meiner aktiven Karriere in diesem Bereich zu arbeiten. Da kam die Anfrage der Kangaroos, die ich über Wayne schon länger verfolge und auch bereits das ein oder andere Spiel live mitverfolgen konnte, gerade recht, solch einen Schritt bereits jetzt parallel einzuläuten und Erfahrungen zu sammeln. Die Gespräche in Stadtbergen waren von einer sehr guten und freundschaftlichen Atmosphäre mit allen Verantwortlichen und bisherigen Partnern geprägt und sehr schnell haben wir ein gemeinsames, zukunftsträchtiges und langfristig angelegtes Konzept entwickeln können. Natürlich werde ich die nächsten Jahre nicht so oft in der Stadtberger Sporthalle anwesend sein, aber für das ein oder andere Camp mit dem Nachwuchs wird es auf jeden Fall reichen. Dazuhin gefallen mir Augsburg wie auch Stadtbergen als Städte überragend gut, hier lässt es sich vielleicht auch später leben“, blickt Wimberg dem neuen Aufgabenfeld positiv entgegen.

Hilfreich für die BG sind darüber hinaus auch Wimbergs Kontakte in der Basketballszene, egal ob bei Gesprächen mit Spielern oder weiteren potenziellen Sponsoren. Stefan Goschenhofer, der auch weiterhin die sportliche Leitung über alle Kangaroos Teams hinweg einnehmen wird, zeigt sich ebenfalls angetan von der neuen Konstellation: „Ohne das Team in der 2. Bundesliga, welches unseren aufwändigen Jugendbereich zu großen Teilen finanziert, wäre der Fortbestand bei den Kangaroos auf diesem Level nicht möglich, so ehrlich muss man einfach sein. Stillstand bedeutet Rückschritt und nun stellen wir den Basketball in der Stadt auf stabile Beine und hoffen, dass wir die ohnehin schon vorhandene Euphorie noch einmal steigern können“, so Goschenhofer. Hans Kiesling, Abteilungsleiter der TSG Stadtbergen, erweitert den Blick: „Entscheidend war für uns, dass wir im Rahmen eines sehr umfangreichen Kooperationsvertrages unsere Aktivitäten im Jugend- und Amateurbereich der TSG und des TSV Leitershofen jetzt noch einmal intensivieren können und dass Wayne, Niklas sowie die Familie Siegmund sehr ausgeprägt das Thema Nachwuchsförderung in den Mittelpunkt stellen, das ist genau in unserem Sinne und eine tolle zukunftsfähige Entwicklung auch für den Amateurbereich“, freut sich Kiesling.

Die Umsetzung dieser Kooperation wird künftig der bisherige ehrenamtlich tätige Geschäftsführer Andreas Moser wahrnehmen. Darunter fällt auch das Spieltags-Management aller Teams inklusive der 2. Bundesliga Spiele an den Wochenenden. „Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Wayne und Niklas und bin froh, statt der Arbeit am Schreibtisch mich künftig wieder sozusagen näher an den Körben in der Halle für die Kangaroos, die mir seit Kindheit sehr am Herzen liegen, einbringen zu dürfen“, so Moser, dessen Vater einst die Basketballabteilung in Leitershofen gegründet hatte. Inhaltliche Details zum neuen Konzept sollen in Kürze auch offiziell vorgestellt werden. Sicher ist bereits, dass Emanuel Richter Cheftrainer der Kangaroos bleibt, Martin Jankov sein Co-Trainer und mit Adnan Badnjevic ein weiteres Urgestein der Leitershofer neuer Trainer der Regionalliga Mannschaft wird und so für Kontinuität gesorgt ist.