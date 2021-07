Nationaltorhüterin Jenny Harß verlängert beim ESC Kempten.

Ihre Stärken konnte die 33jährige in der letzten Saison nicht nur in den wenigen Begegnungen in der Bayernliga zeigen. Nach dem Abbruch der Saison half sie bei den Damen des ECDC Memmingen aus, mit denen sie in der Frauen Bundesliga einen starken dritten Platz erreichte.

Mehr noch, als sich im Oberligateam der Indians beide Stammtorhüter verletzten, wurde die gebürtige Füssenerin auch für die Herren lizenziert. Insgesamt 12 Partien absolvierte sie, avancierte dabei auch einige Male als Matchwinner und heimste damit zurecht viel Anerkennung und Lob ein.

Beste Voraussetzungen also um in der kommenden Saison auch in Kempten wieder mit starken Leistungen zu überzeugen.

Trainer Carsten Gosdeck freut sich dementsprechend auch über die Verlängerung seiner Torhüterin und nimmt Stellung zu Ihrer Leistung und den Einsätzen im Nationalteam.

“ Ich freue mich über die Verlängerung von Jenny, mit Ihrer jahrelanger Erfahrung aus Oberliga und Bayernliga wird sie natürlich eine Stütze unseres Teams sein. Für sie ist es auch toll regelmäßig bei der Nationalmannschaft zu sein, auch wenn das für uns als Verein bedeutet das wir auf jeden Fall ein Team aus drei Keepern brauchen um im Tor immer stark aufgestellt zu sein.

Für die nächste Saison erwarte ich mir von Ihr ähnlich starke Leistungen wie sie diese zuletzt in Memmingen gebracht hat.“

Thomas Hasselbach