Nations-League-Auslosung: Deutschland gegen Spanien, Schweiz und Ukraine

Deutschland trifft im Rahmen der zweiten Austragung der UEFA Nations League in der Gruppenphase auf die Schweiz, Spanien und die Ukraine. Das ergab die Auslosung am Dienstagabend in der niederländischen Hauptstadt Amsterdam. Die Gruppenphase der Nations League findet an insgesamt sechs Spieltagen nach der Europameisterschaft, die dieses Jahr vom 12. Juni bis zum 12. Juli in elf europäischen Städten und der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ausgetragen wird, zwischen September und November statt.

Fußballfans der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft, über dts Nachrichtenagentur

Die Endrunde der Nations League mit den vier Gruppensiegern der Liga A wird vom 2. bis zum 6. Juni 2021 ausgetragen.