Nato-Generalsekretär bekräftigt in Kiew Unterstützung für Ukraine

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der Ukraine bei einem unangekündigten Besuch in Kiew die anhaltende Unterstützung des Verteidigungsbündnisses versichert. „Die Nato steht Ihnen heute und morgen zur Seite, und zwar so lange, wie es nötig ist“, sagte der Norweger am Donnerstag nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Er sprach zudem davon, dass die bisherige gelieferte militärische Hilfe auf dem Schlachtfeld bereits einen „echten Unterschied“ mache.

Jens Stoltenberg, über dts Nachrichtenagentur

Zudem liefere die Allianz jetzt weitere Kampfjets, Panzer und gepanzerte Fahrzeuge. „Wir wissen nicht, wann dieser Krieg enden wird, aber wir wissen, dass die russische Aggression ein toxisches Muster ist, das gestoppt werden muss“, so Stoltenberg. Deshalb müsse man die Streitkräfte der Ukraine weiter stärken.

„Und wir müssen dafür sorgen, dass robuste Vorkehrungen für die Sicherheit der Ukraine getroffen werden.“ Der Generalsekretär sagte auch, dass die Ukraine ihren „rechtmäßigen Platz“ in der „euro-atlantischen Familie“ sowie „in der Nato“ habe. Und mit der Zeit werde die Unterstützung der Nato dazu beitragen, dies „zu ermöglichen“.