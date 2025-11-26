Nato-Generalsekretär lobt Wehrdienst-Einigung

Nato-Generalsekretär Mark Rutte hat die Einigung auf den Wehrdienst in Deutschland ausdrücklich gelobt und eine schnelle Umsetzung gefordert. “Ich habe mich sehr gefreut, dass es eine politische Einigung gab, wie die Zahl der Soldaten erhöht werden soll”, sagte Rutte dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” und El Pais. “Jetzt ist es wichtig, diese Pläne auch zügig umzusetzen.”

Er verweist auf die Fähigkeitsziele, zu denen neben Panzern, Kampfflugzeugen und Drohnen auch Soldaten gehörten. “Deutschland benötigt demnach eine bestimmte Anzahl an militärischem Personal und muss in den kommenden Jahren seine Truppen aufstocken”, stellte Rutte klar. Wie diese Zahlen erreicht werden, ob mit Wehrdienst oder nicht, bleibe Deutschland überlassen.

Ob auch Frauen zur Musterung sollten, sei Sache eines jeden Landes. Rutte verwies aber auf Norwegen, wo schon heute ein Drittel der Streitkräfte weiblich sei. “Das Militär verändert sich rasant”, sagte er. “Ich schätze, dass der Anteil von Frauen und Männern eines Tages ausgeglichen sein wird.”

Rutte appellierte an die Deutschen: “Ich hoffe, dass die Menschen in Deutschland erkennen, dass es hierbei nicht nur darum geht, mehr Geld für das Militär auszugeben. Es geht darum, unsere Lebensweise, unsere Demokratie, die Pressefreiheit und die Möglichkeit, frei und selbstbestimmt zu leben, zu schützen.”