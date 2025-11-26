Newsletter
Nato-Generalsekretär: US-Ölsanktionen zeigen Wirkung

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die US-Sanktionen gegen russische Ölfirmen zeigen nach Einschätzung von Nato-Generalsekretär Mark Rutte bereits Wirkung.

Tanklager (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Dieser Schritt hat große Auswirkungen, denn die Maßnahmen, die Präsident Trump gegen Rosneft und Lukoil ergriffen hat, wirken sich außerdem auch auf Länder wie China und Indien aus”, sagte Rutte dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland” und El Pais. Sie befürchteten, von US-Sanktionen getroffen zu werden, wenn sie weiterhin mit diesen Unternehmen Handel treiben.

Rutte sieht einen Zusammenhang mit russischen Medienberichten, wonach Moskau aufgrund geringerer Einnahmen aus dem Ölgeschäft Steuererhöhungen erwägt. “Wenn Putin nun also an einem Punkt angelangt ist, an dem er die Steuern erhöhen muss, sagt das viel über die Lage in Russland aus”, so der Nato-Generalsekretär. “Der Krieg gegen die Ukraine hat spürbare Folgen für die Lebensweise der Russen. Ich habe keinen Zweifel, dass der Krieg am Ende auch die Eliten in Moskau erreichen wird.” Sie würden Wladimir Putin anrufen und ihn zur Rede stellen, zeigte sich Rutte überzeugt.

