Russland bekommt nach Einschätzung der NATO im Ukraine-Krieg militärische Hilfe von anderen Staaten. Das geht aus einer Lageeinschätzung der Militärallianz von Anfang der Woche hervor, über die das Magazin „Business Insider“ berichtet.

Darin heißt es: „Moskau bekommt externe militärische Unterstützung“. Die Informationen sollen auf Geheimdienstinformationen der NATO-Mitglieder basieren, allen voran der USA. Demnach soll Russland vor allem aus dem Iran Unterstützung bekommen, und zwar in Form von Drohnen und Geheimdienstinformationen, ist man sich in Brüssel sicher. Am Mittwoch hatte das britische Verteidigungsministerium eine ähnliche Einschätzung ihrer Geheimdienste veröffentlicht, wonach Moskau in der Ukraine iranische Kampfdrohnen eingesetzt habe.

Russland beziehe mittlerweile, während seine eigenen Bestände zusammenschrumpften, mit großer Sicherheit Waffen aus sanktionierten Staaten wie Iran oder Nordkorea, hieß es im täglichen Kurzbericht.

Foto: Iranische Botschaft, über dts Nachrichtenagentur