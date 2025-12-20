Newsletter
Navid Kermani wünscht sich mehr Begeisterung in der Politik

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Der Schriftsteller Navid Kermani wünscht sich mehr Begeisterung in der Politik.

Navid Kermani Wünscht Sich Mehr Begeisterung In Der Politik
Navid Kermani (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Man bekämpft Ängste nicht, indem man ängstlich ist. Man begeistert für keine Politik, indem man sagt, die anderen sind gefährlich. Man ist begeistert für eine Politik, indem man selbst begeistert ist”, sagte Kermani dem “Redaktionsnetzwerk Deutschland”. “Ich könnte jetzt keinen Politiker nennen, der meine politischen Inhalte mit Begeisterung vertritt, der wirklich anstiften kann, der begeistern kann.”

Kermani fordert, die europäische Idee in den Mittelpunkt zu stellen: “Wenn es jemals eingeleuchtet hat, warum wir Europa brauchen, dann doch wohl jetzt. Genau jetzt, da die USA sich von einem politischen Verbündeten in einen Gegner verwandelt haben und wir zwischen Amerika und China in die Zange genommen werden.” Der Schriftsteller schließt mit einer Liebeserklärung an Europa: “Ich liebe Europa, ich liebe die europäische Kultur. Ich liebe seine musikalische, literarische, architektonische Tradition, die Art und Weise, wie das Leben in Europa ist.”

