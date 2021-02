Nawalny in zweitem Verfahren zu Geldstrafe verurteilt

Der Kreml-Kritiker Alexei Nawalny ist in einem zweiten Verfahren zu einer Geldstrafe von umgerechnet etwa 10.000 verurteilt worden. Er wurde von einem Moskauer Gericht wegen Beleidigung eines Weltkriegsveteranen am Samstag schuldig gesprochen. In einem Berufungsverfahren war zuvor am selben Tag seine Berufung gegen die Verurteilung von Anfang Februar zu mehreren Jahren Straflager zurückgewiesen worden.

Weil Nawalny bereits während eines früheren Verfahrens zehn Monate in Hausarrest saß, war die Dauer lediglich etwas verkürzt worden. Die EU und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte fordern Nawalnys Freilassung. Er unterstellt dem Kreml, die Prozessurteile gegen ihn zu steuern und Drahtzieher des Giftanschlags auf ihn zu sein, bei dem ein Gift der Nowitschok-Gruppe nachgewiesen worden war.