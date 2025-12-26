Nazi-Aufkleber auf jüdischem Gedenkstein in Kronach entdeckt – Staatsschutz ermittelt

Einen Vorfall mit politischem Hintergrund auf dem kommunalen Friedhof von Kronach untersucht derzeit die Kriminalpolizei Coburg. Der Vorfall betrifft den Gedenkstein für die jüdischen Opfer des Nationalsozialismus.

Zeuge entdeckt Nazi-Aufkleber

Ein Zeuge entdeckte an Weihnachten, dass auf dem Gedenkstein zwei Aufkleber mit nationalsozialistischem Inhalt angebracht waren. Diese wurden von der Polizei entfernt und sichergestellt.

Ermittlungen durch den Staatsschutz

Der genaue Zeitpunkt, zu dem die Aufkleber angebracht wurden, ist derzeit unbekannt. Glücklicherweise wurde der Gedenkstein selbst nicht beschädigt. Die Ermittlungen hat der Staatsschutz der Kriminalpolizei Coburg übernommen.

Zeugenhinweise erbeten

Die Kriminalpolizei Coburg bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09561/645-0 zu melden.