Netanjahu schließt Waffenstillstand mit Hamas aus

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu schließt einen Waffenstillstand mit der Hamas kategorisch aus. So wie die USA nach den Terroranschlägen vom 11. September einem Waffenstillstand nicht zugestimmt hätten, so werde Israel keinem Waffenstillstand mit der Hamas eingehen, sagte Netanjahu am Montagabend vor Journalisten. Diesbezügliche Aufrufe an sein Land seien gleichzusetzen mit der Forderung, sich dem Terrorismus und der Barbarei zu ergeben, so der Ministerpräsident.

Benjamin Netanjahu (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

Israel hat seine Luftangriffe auf den von der Hamas kontrollierten Gazastreifen zuletzt verstärkt und zugleich den Einsatz von Bodentruppen in der Nähe von Gaza-Stadt ausgeweitet. Die radikal-islamistische Hamas hatte Israel am 7. Oktober überfallen und dabei etwa 1.400 Israelis getötet und rund 230 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.