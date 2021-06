Neu-Ulm | 13-jähriger Fahrradfahrer übersieht Pkw und wird schwer verletzt

Am 08.06.2021, gegen 15:40 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Maybachstraße / Thalfinger Straße in Burlafingen ein Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Polizeiinspektion Neu-Ulm befuhr ein 13-jähriger Fahrradfahrer die Thalfinger Straße von der Ortsmitte Burlafingen kommend in Fahrtrichtung Norden. An der Kreuzung Maybachstraße befand sich ein Linienbus, welcher verkehrsbedingt in gleicher Fahrtrichtung wartete. Der 13-Jährige fuhr rechtsseitig am Linienbus vorbei und fuhr, ohne auf den kreuzenden Verkehr zu achten, in die Kreuzung ein. Eine 57-jährige, vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführerin, welche zu diesem Zeitpunkt die Maybachstraße in Richtung Westen befuhr, konnte einen Zusammenstoß auch trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern und erfasste den Fahrradfahrer frontal. Dieser wurde aufgrund der Wucht des Aufpralls gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe geschleudert und zog sich hierbei diverse, schwere Verletzungen zu. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt.

Der 13-Jährige wurde durch einen Rettungswagen zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000,- Euro. Die Kreuzung war für die Richtungsfahrspur Westen für circa 45 Minuten nicht befahrbar.

