Neu-Ulm | Betrunkener geht auf Messdiener los

Ein 62-jähriger Betrunkener legte sich am Montagnachmittag gegen 16.20 Uhr in der St.-Johann-Baptist Kirche am Johannesplatz auf den Boden und wurde deshalb von einem 59-jährigen Kirchenangestellten aufgefordert, die Kirche zu verlassen.

Der 62-Jährige verpasste dem 59-Jährigen einen Faustschlag an den Kopf, spuckte ihm ins Gesicht und entfernte sich im Anschluss in Richtung Donaustraße.

Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm konnten den Täter noch in der Nähe des Tatortes vorläufig festnehmen. Während der Festnahme spuckte der aggressive Mann in Richtung eines 25-jährigen Polizeibeamten, traf ihn jedoch nicht. Bei Verbringung zur Dienststelle beleidigte und bedrohte der Mann den 25-jährigen Polizeibeamten mehrmals. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte eingeleitet.

Weil der Täter keinen festen Wohnsitz in Deutschland vorweisen konnte, verbrachte er die Nacht in der Zelle der Polizeiinspektion Neu-Ulm. Er wurde am Dienstagmorgen auf Antrag der Staatsanwaltschaft der diensthabenden Richterin des Amtsgericht Memmingen vorgeführt, welche die Untersuchungshaft anordnete und Haftbefehl gegen den Mann erließ.

