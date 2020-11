Neu-Ulm | Exhibitionist vor der Dreifachturnhalle „aktiv“ – Polizei sucht einen großen Mann

Am Samstag wurde kurz vor 14 Uhr ein bislang unbekannter Täter dabei beobachtet, wie dieser an der Europastraße an der dortigen Dreifachturnhalle teilweise entkleidet an seinem Glied eindeutige Bewegungen durchgeführt hatte.

Als der unbekannte Täter sich ertappt gefühlt hatte, ergriff er mit seinem Fahrrad sofort die Flucht. Vom bislang unbekannten Täter ist nur bekannt, dass er auffällig groß und ca. 55 Jahre alt war.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen verlief bislang ergebnislos. Aufgrund der Örtlichkeit und Tatzeit ist daher denkbar, dass weitere Zeugen oder Geschädigte vorhanden sind. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0731/8013-0 mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm in Verbindung zu setzen.

