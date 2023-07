Neu-Ulm | Fußgänger auf Gleisen von Zug erfasst

In der Nacht von Samstag (1. Juli) auf Sonntag konnte der Fahrer eines Regionalexpresses trotz Schnellbremsung einen Zusammenstoß mit einer Person nicht verhindern.

Ein alkoholisierter Mann hatte nach einem Treffen mit Freunden den Weg zurück zu seiner Asylunterkunft entlang der Gleise gewählt. Er wurde vom Zug erfasst und glücklicherweise nur leicht am Kopf verletzt.

Am Abend des 1. Juli traf sich ein 33-Jähriger zunächst mit Freunden im Stadtgebiet von Neu-Ulm zum Feiern. Als die Party gegen Mitternacht beendet war und die Personen sich trennten, wählte der Afghane für seinen Heimweg allerdings eine gefährliche Route: er lief im Stadtgebiet Neu-Ulm an den Bahngleisen entlang. Ein Regionalexpress, der gerade von Ulm nach Memmingen unterwegs war, erfasste den Mann trotz sofort eingeleiteter Schnellbremsung und Achtungspfiff. Der Triebfahrzeugführer erlitt einen Schock und musste abgelöst werden. Der Leichtsinn, der den Unfallverursacher das Leben hätte kosten können, führte glücklicherweise nur zu einer leichten Platzwunde am Kopf, die ärztlich versorgt wurde.

Die circa 100 Bahnreisenden wurden durch den Unfall nicht verletzt und konnten ihre Reise nach Umstieg am nächsten Haltepunkt fortsetzen.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ein.

